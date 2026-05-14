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El amor y la conexión que siente por México pronto serán compartidos con el resto del mundo. Y es que, los últimos conciertos que la cantante dio en tierras aztecas serán lanzados en formato película y un disco en vivo.

La noticia fue dada a conocer esta tarde a través de las redes sociales de la británica, donde compartió un breve mensaje que de inmediato emocionó a los fans:

"¡En vivo desde México! La película completa del tour sale el 21 de mayo a las 6:00 pm en YouTube. Y el álbum en vivo sale el 22 de mayo. Ahora podemos disfrutar de estos shows por siempre y siempre y siempre, ¡los amo!", escribió.

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El primer adelanto de este material ya está disponible en plataformas digitales, se trata del éxito "End of a era", grabado desde el Estadio GNP Seguros.

La intérprete visitó tierras aztecas en diciembre del 2025, como parte de su “Radical Optimism Tour". Pronto, estos tres conciertos se convirtieron en los más comentados del tour, gracias a la energía del público y los momentos especiales que la artista protagonizó sobre el escenario, incluida su interpretación de "Bésame Mucho".

La reacción del público mexicano no se hizo esperar; mientras unos celebraron la noticia y la decisión de que México se convirtiera en el primer sencillo, otros la rebautizaron como Dua Lupe:

"Los artistas siempre salen muy felices luego de venir a México", " Te amamos mi chiquita. ¡Dua hermana, ya eres mexicana!", "¿Dua Lipa o Dua Lupe?", "Nos diste tremendo concierto, fuimos la última fecha y se grabó una de ellas. Somos tus favoritos", "¡México te ama! Gracias por este regalo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

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