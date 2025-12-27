Un elemento de la policía resultó lesionado luego de ser atropellado por un motociclista durante un operativo del programa “Salvando Vidas”, instalado en el cruce de Eje 1 Norte y Comonfort, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras el policía, adscrito a la Zona Vial 2, realizaba labores de supervisión en el punto de control, cuando fue impactado por una motocicleta que circulaba por la zona.

El conductor del vehículo, un joven de 20 años de edad, viajaba a bordo de una motocicleta, de color negro con rojo y sin placas de circulación.

Tras el percance, el motociclista fue asegurado y trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se determinará su situación jurídica por los hechos.

Policía es atropellado durante operativo del programa "Salvando Vidas" en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX (27/12/2025). Foto: Especial

Al lugar acudió una unidad médica de la Cruz Roja Ciudad de México, cuyo personal paramédico brindó atención prehospitalaria al policía lesionado. Tras la valoración, se determinó su traslado al hospital, donde fue ingresado con diagnóstico preliminar de posible fractura en el pie derecho.

Autoridades señalaron que se dio aviso a las instancias correspondientes para el seguimiento legal y administrativo del caso, mientras continúan las acciones del programa “Salvando Vidas”, cuyo objetivo es prevenir accidentes viales y salvaguardar la integridad de conductores y peatones.

