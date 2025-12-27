Más Información

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Un elemento de la resultó lesionado luego de ser atropellado por un motociclista durante un operativo del programa “Salvando Vidas”, instalado en el cruce de Eje 1 Norte y Comonfort, en la , alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras el policía, adscrito a la Zona Vial 2, realizaba labores de supervisión en el punto de control, cuando fue impactado por una motocicleta que circulaba por la zona.

El del vehículo, un joven de 20 años de edad, viajaba a bordo de una motocicleta, de color negro con rojo y sin placas de circulación.

Tras el percance, el motociclista fue asegurado y trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se determinará su situación jurídica por los hechos.

Lee también

Policía es atropellado durante operativo del programa "Salvando Vidas" en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX (27/12/2025). Foto: Especial
Policía es atropellado durante operativo del programa "Salvando Vidas" en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX (27/12/2025). Foto: Especial

Al lugar acudió una unidad médica de la Cruz Roja Ciudad de México, cuyo personal paramédico brindó atención prehospitalaria al policía lesionado. Tras la valoración, se determinó su traslado al hospital, donde fue ingresado con diagnóstico preliminar de posible fractura en el pie derecho.

Autoridades señalaron que se dio aviso a las instancias correspondientes para el seguimiento legal y administrativo del caso, mientras continúan las acciones del programa “Salvando Vidas”, cuyo objetivo es prevenir accidentes viales y salvaguardar la integridad de conductores y peatones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]