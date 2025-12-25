Un elemento de la Guardia Municipal de Naucalpan fue presuntamente asesinado la tarde de este jueves en la colonia San Antonio Zomeyucan, luego de que se registrara una supuesta riña en la zona, en la que se escucharon detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras versiones, el enfrentamiento derivó en la agresión directa contra el uniformado, quien perdió la vida en el lugar. La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad.

Tras los hechos, el área fue acordonada por las corporaciones de seguridad para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado de México, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias.

