Más Información

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

"El Panu", integrante de "Los Chapitos", fue el hombre asesinado en Zona Rosa, confirma Fiscalía; DEA ofrecía 4 mdd por su cabeza

"El Panu", integrante de "Los Chapitos", fue el hombre asesinado en Zona Rosa, confirma Fiscalía; DEA ofrecía 4 mdd por su cabeza

¿Sheinbaum puede eliminar el impuesto a videojuegos violentos?; esta es la ruta legal para hacerlo

¿Sheinbaum puede eliminar el impuesto a videojuegos violentos?; esta es la ruta legal para hacerlo

Trump dice que EU lanzó "numerosos" ataques contra el Estado Islámico en Nigeria; advertí que "se desataría un infierno y lo hubo"

Trump dice que EU lanzó "numerosos" ataques contra el Estado Islámico en Nigeria; advertí que "se desataría un infierno y lo hubo"

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Un elemento de la Guardia Municipal de fue presuntamentela tarde de este jueves en la colonia San Antonio Zomeyucan, luego de que se registrara una supuesta riña en la zona, en la que se escucharon detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras versiones, el derivó en la agresión directa contra el uniformado, quien perdió la vida en el lugar. La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad.

Tras los hechos, el área fue acordonada por las corporaciones de seguridad para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Lee también

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado de México, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]