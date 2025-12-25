Un incendio registrado durante la noche del 24 de diciembre, en plena celebración de Nochebuena, en un inmueble de la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo dos mujeres fallecidas, varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con reportes oficiales, los servicios de emergencia acudieron al cruce de Unidad de Colonos y Avenida de las Torres, donde el fuego afectó en su totalidad la planta baja de un inmueble de dos niveles que funcionaba como papelería. En el lugar se registraron llamas de gran altura y humo negro y denso. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Al sitio arribaron patrullas, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y equipos de Vulcanos 10-3, a bordo de la unidad AB-005, quienes lograron sofocar el incendio y realizar labores de rescate.

Paramédicos del CRUM (ambulancias 695, 679 y 688) y del ERUM (unidad 468) brindaron atención médica a las personas afectadas. El personal de bomberos rescató a una mujer de 49 años del primer nivel del inmueble, quien fue trasladada para su valoración médica.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de dos mujeres, de aproximadamente 30 y 16 años de edad, quienes fueron localizadas sin signos vitales, quedando pendiente determinar la etiología de los decesos.

Incendio en Iztapalapa durante Nochebuena; dos mujeres pierden la vida en San Miguel Teotongo. Foto: Especial

Además, un hombre de alrededor de 30 años permanece bajo valoración médica, mientras que una mujer de aproximadamente 53 años fue diagnosticada con quemaduras en vía aérea e intoxicación por monóxido de carbono.

Tras controlar el incendio, los bomberos realizaron labores de remoción de escombros y enfriamiento del inmueble. La zona fue acordonada y se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente. Servicios Periciales acudieron al sitio para el procesamiento del lugar.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar las causas del incendio ocurrido durante la Nochebuena, mientras los servicios de emergencia mantienen presencia en la zona afectada.

