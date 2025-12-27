Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) realiza trabajos de cambio de piso en la explanada de la estación Chabacano, de la Línea 9, por lo que hay cierres en algunas salidas y se exhorta a los usuarios a tomar previsiones.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, apuntó que estos trabajos forman parte de las acciones de mejora a la infraestructura del Metro capitalino.

“Se realizan trabajos de renovación de pisos de mármol y juntas constructivas en la explanada de la estación Chabacano, Línea 9, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para las personas usuarias”, indicó.

Derivado de estas labores, la salida nor-poniente, con dirección a la calle Francisco Ayala, esquina con Eje 3 Sur, permanece cerrada desde el viernes 26 de diciembre, este sábado 27 y hasta mañana domingo 28.

“El resto de los accesos y salidas operan de forma habitual. Agradezco su comprensión y les invito a tomar previsiones”, expresó el funcionario del gobierno de la CDMX.

Debido a las labores de cambio de piso, la salida nor-poniente de la estación Chabacano, de la Línea 9, con dirección a la calle Francisco Ayala, esquina con Eje 3 Sur, permanece cerrada. Foto: Metro CDMX
mcc

