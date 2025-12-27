El Parque Elevado de calzada de Tlalpan está bien reforzado y será monitoreado de manera permanente para conocer el comportamiento de su estructura, incluso durante un sismo, aseguró el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Sobse expuso que la estructura que será elevada, estará por encima de estaciones de la Línea 2 del Metro y que abarca 1.8 kilómetros, será supervisada con sismógrafos y acelerómetros que también fueron instalados en el Trolebús Elevado de Iztapalapa y en el tramo elevado de la Línea 12 del STC.

Basulto dijo que la estructura cumple con lo que establece el actual Reglamento de Construcción de la Ciudad de México.

“La norma ha hecho que las superestructuras cada vez sean más reforzadas. El diseño estructural que tiene el Parque Elevado, pues es un diseño con el actual reglamento, lo que podemos decir que está muy bien reforzada”, indicó.

“Después del sismo de 2017 se actualizó el Reglamento de Construcciones, lo que hizo que las estructuras fueran más reforzadas. Así que estamos reforzando bien la estructura del Parque Elevado (...), al término le vamos a colocar una instrumentación para estar monitoreando permanentemente”, dijo.

“A través de topografía vamos a ir midiendo si hay algún cambio; también, en caso de que existan algunos sismos, nos va a permitir ver el comportamiento del puente”, subrayó.

Parque no afecta al Metro

El funcionario remarcó que la obra no afectará las estaciones del Metro —pues irá de Tlaxcoaque a Chabacano— y señaló que se llevaron a cabo distintas mesas de trabajo con personal del sindicato a fin de explicarles el proyecto.

“Tenían algunas dudas, sobre todo de alcances que va a tener nuestra obra, porque al estarse construyendo en el derecho de vía del Metro y, sobre todo, colocando una losa tapa en la parte superior, pues eso podría ocasionar que, principalmente, parte de su sistema electromecánico que utiliza el Metro pudiera verse afectado. En todo momento les dijimos que todos estos sistemas van a ser reemplazados (...) con la finalidad de siempre garantizar que, bajo ningún motivo, la línea se vea afectada”, refirió.

Agregó que incluso la cimentación que se colocará a un costado del Metro, como parte del Parque Elevado, le va a dar mayor rigidez y el STC se beneficiará”.

“Estamos caminando de la mano del Metro, de Semovi: ante cualquier duda lo estamos comentando con ellos, y en todo momento la obra del Parque Elevado beneficiará también al Metro”, acotó.

EL UNIVERSAL publicó ayer en su edición impresa que la Sobse reportó que para el proyecto integral para la construcción de la calzada elevada, la empresa elegida fue Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. con un costo de mil 913 millones 934 mil 355.96 pesos.

Mientras que para la supervisión resultó ganadora la empresa Delta, Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V., por 88 millones 464 mil 647.74 pesos.