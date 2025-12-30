La alcaldía Tlalpan anunció la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en el pueblo de la Magdalena Petlacalco, a partir del 31 de diciembre de 2025, hasta el 11 de enero de 2026.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que esta medida aplicará de las 00:00 horas del 31 de diciembre y hasta las 24:00 horas del 11 de enero de 2026, en los establecimientos mercantiles ubicados en dicho pueblo que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

Esta medida aplicará de las 00:00 horas del 31 de diciembre y hasta las 24:00 horas del 11 de enero de 2026. Foto: Graciela López

También aplicará en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Además, se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

cr