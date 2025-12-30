Durante 2025 la alcaldía Cuauhtémoc clausuró 15 chelerías y desalojó dos más en las que se comercializaban bebidas alcohólicas de manera irregular, así lo informó la demarcación.

Expuso que estas acciones derivaron de denuncias ciudadanas que la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, recibió de las y los vecinos de la demarcación.

Agregó que en ese mismo lapso se verificaron otros 12 establecimientos mercantiles.

En un comunicado, la alcaldía detalló que uno de los negocios clausurados estaba ubicado en el Barrio de Tepito, donde elementos de la Policía Auxiliar (PA), adscritos a la demarcación detectaron actividad irregular en una chelería, la cual ya contaba con sellos de suspensión.

Leer también: Cae extranjero, presunto miembro de banda dedicada al robo de relojes de alta gama en CDMX; lo capturan cuando amagaba a un hombre

Se logró la detención de un sujeto identificado como responsable de un establecimiento clausurado en el Barrio de Tepito. (Foto: especial)

Ahondó que al inspeccionar el lugar se logró la detención de un sujeto identificado como responsable del establecimiento, quien fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público.

En el operativo participaron 30 elementos de la Policía Auxiliar, con el apoyo de 17 motopatrullas y cinco camionetas, además de un helicóptero y equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados en la zona centro de la ciudad.

"El Gobierno de Cuauhtémoc reitera su compromiso de seguir ejecutando estos operativos de manera constante para recuperar el orden en el espacio público y atender las denuncias ciudadanas, en coordinación con las instancias de seguridad de la Ciudad de México", mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr