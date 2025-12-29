La alcaldía Cuauhtémoc informó que lleva a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 13 lugares y espacios públicos ubicados en cinco colonias distintas de la demarcación.

Prevé que estos proyectos, que comenzaron hace algunas semanas, sean concluidos a más tardar en el primer trimestre de este 2026.

Explicó que estos trabajos se realizan en los jardines Mascarones y Ramón López Velarde, en la cancha de fútbol de la Unidad Habitacional Crisantemo, así como en banquetas de las colonias San Rafael, Santa María la Ribera, Obrera y Roma Norte.

Además, indicó, se contempla la rehabilitación del Deportivo Peñoles y la sustitución de drenaje en diferentes puntos.

En un comunicado, la demarcación señaló que, como parte de la estrategia integral impulsada por la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, también se llevan a cabo trabajos de limpieza en los lugares que son intervenidos. "Por varios años fueron olvidados por administraciones pasadas", mencionó.

Además, a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en la segunda sección de Tlatelolco se retiró impermeabilizante en mal estado y humedad en las techumbres de los andadores, donde se aplicó un tratamiento para erradicar la presencia de moho.

También, ahondó, mediante la estrategia de Brilla Cuauhtémoc, se instalaron luminarias en las colonias Doctores y Asturias, en atención de las peticiones de los vecinos.

