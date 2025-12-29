Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

La informó que lleva a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 13 lugares y espacios públicos ubicados en cinco colonias distintas de la demarcación.

Prevé que estos proyectos, que comenzaron hace algunas semanas, sean concluidos a más tardar en el primer trimestre de este 2026.

Explicó que estos trabajos se realizan en los jardines Mascarones y Ramón López Velarde, en la cancha de fútbol de la Unidad Habitacional Crisantemo, así como en banquetas de las colonias San Rafael, Santa María la Ribera, Obrera y.

Lee también

Además, indicó, se contempla la rehabilitación del Deportivo Peñoles y la sustitución de drenaje en diferentes puntos.

En un comunicado, la demarcación señaló que, como parte de la estrategia integral impulsada por la alcaldesa, , también se llevan a cabo trabajos de limpieza en los lugares que son intervenidos. "Por varios años fueron olvidados por administraciones pasadas", mencionó.

Lee también

Además, a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en la segunda sección de Tlatelolco se retiró impermeabilizante en mal estado y humedad en las techumbres de los andadores, donde se aplicó un tratamiento para erradicar la presencia de moho.

También, ahondó, mediante la estrategia de Brilla Cuauhtémoc, se instalaron luminarias en las colonias Doctores y Asturias, en atención de las peticiones de los vecinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]