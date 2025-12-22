Policías auxiliares de Blindar Cuauhtémoc remitieron al Juzgado Cívico 50 franeleros, por impedir o estorbar el libre uso de la vía pública, al exigir a los automovilistas un pago por dejar sus vehículos estacionados en calles de las colonias Roma Norte, Centro, Doctores, Tabacalera, Obrera, Buenavista, Morelos, Guerrero y Santa María la Ribera.

La alcaldía Cuauhtémoc indicó que los arrestos se llevaron a cabo durante la semana del 15 de diciembre y el 21 de diciembre del año en curso, donde los elementos de la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación atendieron de inmediato las denuncias ciudadanas sobre la presencia de los ‘franeleros’, para remitir a estas personas al Juzgado Cívico.

En lo que va de la administración encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, más de mil 250 personas han sido remitidas ante un Juez Cívico por esta falta administrativa.

Por instrucciones de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la demarcación implementa de forma permanente acciones encaminadas a la prevención del delito, con el objetivo de garantizar calles más seguras y en orden para quienes habitan y transitan en el ‘Corazón de México’.

La causa: infringir el apartado ll del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual detalla que son infracciones “impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la presencia de los también llamados ‘viene viene’ constituye una queja constante de vecinas, vecinos y visitantes de la demarcación, quienes argumentan que estos cobros condicionan el uso de la vía pública, generan conflictos con automovilistas y derivan en prácticas que afectan la movilidad y el derecho de libre tránsito.

