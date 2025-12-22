Más Información

Marina reporta cuatro personas vivas en accidente de aeronave en Texas; Guardia Costera informa tres muertos

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Policías auxiliares de Blindar Cuauhtémoc remitieron al Juzgado Cívico , por impedir o estorbar el libre uso de la vía pública, al exigir a los automovilistas un pago por dejar sus vehículos estacionados en calles de las colonias Roma Norte, Centro, Doctores, Tabacalera, Obrera, Buenavista, Morelos, Guerrero y Santa María la Ribera.

La indicó que los arrestos se llevaron a cabo durante la semana del 15 de diciembre y el 21 de diciembre del año en curso, donde los elementos de la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación atendieron de inmediato las denuncias ciudadanas sobre la presencia de los ‘franeleros’, para remitir a estas personas al Juzgado Cívico.

En lo que va de la administración encabezada por la alcaldesa , más de mil 250 personas han sido remitidas ante un Juez Cívico por esta falta administrativa.

Por instrucciones de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la demarcación implementa de forma permanente acciones encaminadas a la prevención del delito, con el objetivo de garantizar calles más seguras y en orden para quienes habitan y transitan en el ‘Corazón de México’.

La causa: infringir el apartado ll del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual detalla que son infracciones “impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la presencia de los también llamados ‘viene viene’ constituye una queja constante de vecinas, vecinos y visitantes de la demarcación, quienes argumentan que estos cobros condicionan el uso de la vía pública, generan conflictos con automovilistas y derivan en prácticas que afectan la movilidad y el derecho de libre tránsito.

