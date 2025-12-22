Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente agredió verbal y físicamente a su pareja sentimental y, tras la discusión, le prendió fuego a su domicilio, en la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron mientras los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Pueblo de San Agustín el Alto, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron sobre un caso de violencia familiar en el cruce de las calles Camino Real a Milpa Alta y Taxco.

Al arribar al sitio, los policías observaron que una vivienda se encontraba en llamas, por lo que solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. En el exterior del inmueble localizaron a una mujer visiblemente nerviosa y alterada, quien refirió que momentos antes su esposo la había agredido verbal y físicamente y posteriormente provocó el incendio de su casa.

Ante la situación, los oficiales resguardaron a la mujer, de 40 años de edad, y la trasladaron a un lugar seguro. En tanto, el posible responsable, un hombre de 39 años que se encontraba metros adelante, fue detenido, informado de sus derechos de ley y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En el lugar, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos logró sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas. Antes de retirarse, los policías de la SSC brindaron orientación a la denunciante para que reciba apoyo psicológico y legal en las instancias de atención a la mujer del Gobierno de la Ciudad de México.

aov