Naucalpan, Méx.— El gobierno del Estado de México informó que son 108 kilómetros los que serán intervenidos en 2026 para la rehabilitación del Periférico Norte, vialidad que cruza por los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán y donde este año hubo labores de bacheo profundo.

A través de un video publicado en las redes sociales de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que la rehabilitación será integral desde el municipio de Naucalpan hasta Tepotzotlán para reconstruir 108 kilómetros de superficie.

“Durante décadas, el Periférico Norte acumuló desgaste y olvido. Para millones de mexiquenses, los baches se volvieron parte del trayecto diario. Hoy, el gobierno del Estado de México actúa. Iniciamos la rehabilitación integral del Periférico Norte”, señala el video.

El gobierno mexiquense dijo que no se trata sólo de labores de bacheo o de parches en el asfalto, sino que será una restauración total para mejorar la movilidad en la arteria vial que cruza por el Estado de México.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por el Periférico Norte, en el que se pudo observar que hay tramos en los carriles centrales y laterales de Naucalpan, en Ciudad Satélite, Lomas Verdes y Echegaray que están deteriorados y ocasionan tránsito lento en ambos sentidos.

Cuautitlán Izcalli es el segundo municipio con mayor deterioro, ya que en tramos de la lateral, a la altura de La Quebrada y en los carriles centrales, en Tepalcapa, hay múltiples baches que impiden la correcta circulación de autos.

A inicios de diciembre, la gobernadora Delfina Gómez anunció que para las primeras semanas de enero de 2026 comenzará la rehabilitación del Periférico Norte, obra que beneficiará a alrededor de 7 millones de personas y que contará con el apoyo del gobierno federal.

En esa ocasión, la mandataria mexiquense sostuvo que cuando comience la rehabilitación de la carpeta asfáltica, se trabajará de manera coordinada con los gobiernos municipales por donde atraviesa.

Este año el gobierno municipal de Naucalpan invirtió 57 millones de pesos para la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales de Periférico Norte, en el tramo comprendido entre Río San Joaquín y Primero de Mayo, en dirección al norte. Dicho tramo ya fue reabierto a la circulación de vehículos.