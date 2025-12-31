Las personas que sean detenidas este 31 de diciembre y deban ser trasladadas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” cenarán sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos, pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañada de una ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.

El postre consistirá en ensalada de manzana y ponche como bebida, confirmó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

A través de un comunicado, la Secretaría invitó a los capitalinos y visitantes a la Ciudad de México a no manejar bajo los efectos del alcohol.

Además de que, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en el artículo 50 se establece que queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

