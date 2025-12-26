Posadas, cenas navideñas, Año Nuevo. En esta época del año, las reuniones con familia y amigos suelen ir acompañadas de brindis y celebraciones donde el alcohol está presente. El problema comienza cuando, al final de la noche, alguien decide manejar “porque se siente bien”, sin tener certeza real sobre su estado.

Cada diciembre, miles de personas toman el volante bajo los efectos del alcohol, sin considerar que un error de juicio puede costarles la vida, la libertad… o ambas. Por eso, más allá del operativo Alcoholímetro, hay una pregunta clave: ¿cómo saber si estás en condiciones de conducir?

Conducir con alcohol en CDMX puede costarte caro: así funciona el operativo 24/7

Durante las fiestas decembrinas, la Ciudad de México activa el operativo "Conduce Sin Alcohol", que este año funciona las 24 horas del día hasta el 11 de enero de 2026. Son más de 1,100 filtros móviles distribuidos por vialidades principales, zonas de alta afluencia y salidas de la ciudad.

Y no se trata solo de una multa. Según el Artículo 50 del Reglamento de Tránsito, manejar con una concentración superior a 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.4 miligramos por litro en aire espirado es motivo suficiente para ser remitido al Torito, con arresto de hasta 36 horas, seis puntos menos en tu licencia y multas de más de $6,700 pesos si no se cumple la sanción.

Además, el vehículo se va al corralón y solo puede recuperarse cumpliendo con todos los requisitos legales, desde tarjeta de circulación y seguro vigente hasta el pago del arrastre.

¿Qué es un alcoholímetro personal y por qué podría ayudarte?

Los alcoholímetros personales o portátile s son dispositivos diseñados para medir el nivel de alcohol en el aliento o en sangre, y así estimar si una persona está o no en condiciones de conducir. Son similares (aunque no idénticos) a los que usan las autoridades en los filtros del Alcoholímetro, y cada vez son más accesibles y fáciles de usar.

Estos aparatos permiten a cualquier persona, antes de tomar una decisión arriesgada, obtener una referencia más precisa de su estado, en lugar de guiarse solo por “cómo se siente”. Algunos incluso estiman cuánto tiempo falta para estar sobrio, registran resultados en una app o permiten pedir transporte desde el celular.

Importante: estos dispositivos no garantizan que estés dentro del límite legal, ni sustituyen el juicio ni la responsabilidad personal. Pero sí pueden ayudarte a tomar conciencia y decidir si lo más sensato es pedir un taxi, esperar o buscar otra alternativa.

Una opción en el mercado: BACtrack C8

Uno de los alcoholímetros más populares disponibles actualmente en Amazon México es el BACtrack C8, que utiliza un sensor profesional tipo BluFire®, similar al que usan cuerpos de seguridad. Tiene funciones como estimación de tiempo para volver a estar sobrio (ZeroLine®) y conectividad con celulares iOS y Android.

Este tipo de modelos puede ser útil si sueles manejar después de eventos sociales o quieres tener un control más claro sobre tu consumo. Su precio ronda los $2,000 pesos y suele incluir garantía.

La mejor decisión sigue siendo la más simple: si tomas, no manejes

Tener un alcoholímetro personal puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes, pero no debe verse como una vía para evitar sanciones o “burlar” el operativo. Es solo una herramienta más para cuidarte —y cuidar a los demás— en esta temporada.

Al final, lo más seguro y responsable sigue siendo lo de siempre: si vas a beber, planea con anticipación y evita manejar. Las consecuencias pueden ser irreversibles, y en estas fechas, lo mejor que podemos regalar es regresar a casa con bien.