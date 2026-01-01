Durante 2025, la Ciudad de México fue escenario de una amplia agenda de eventos culturales, cívicos, artísticos y recreativos que congregaron a miles y, en algunos casos, a cientos de miles de personas en distintos puntos de la capital, principalmente en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otras avenidas y espacios públicos emblemáticos.

Desde celebraciones tradicionales y conmemoraciones históricas hasta conciertos masivos, desfiles y actividades de movilidad y convivencia, estas jornadas tuvieron como objetivo promover la cultura, el uso del espacio público y la participación ciudadana, así como reforzar la identidad y diversidad que caracterizan a la capital del país.

Mega Rosca de Reyes

El 5 de enero de 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la partida y repartición de una mega rosca de Reyes en el Zócalo capitalino como parte de las celebraciones del Día de Reyes; durante el evento, la mandataria destacó que el objetivo es construir una ciudad más feliz y justa, principalmente para niñas y niños, además de que autoridades locales repartieron juguetes y el Fondo de Cultura Económica instaló módulos para regalar libros, mientras que la rosca, de 400 metros de longitud, fue elaborada por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares y permitió repartir 400 mil rebanadas.

La rosca, de 400 metros de longitud, fue elaborada por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares y permitió repartir 400 mil rebanadas. Foto: Especial

Primer paseo dominical “Muévete en Bici”

En el primer paseo dominical “Muévete en Bici” de 2025, la actividad realizada en una ruta confinada para vehículos no motorizados que recorre las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza registró la participación de más de 95 mil personas, con el objetivo de abrir el espacio público a la movilidad sustentable y fomentar el cuidado del medio ambiente, ya que durante esta edición se dejó de emitir 6.29 toneladas de CO₂, de acuerdo con información oficial.

En el primer paseo dominical “Muévete en Bici” de 2025, la actividad realizada en una ruta confinada para vehículos no motorizados. Foto: Facebook Muévete en Bici CDMX

Segundo Muévete en Bici

El 19 de enero, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el paseo dominical “Muévete en Bici” registró su récord histórico de asistencia, con la participación de 121 mil 759 personas, quienes recorrieron una ruta de 61 kilómetros que atravesó las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, en bicicleta, patines, patinetas o a pie; la dependencia señaló que este tipo de actividades buscan abrir el espacio público para fomentar el ejercicio, la sana convivencia y la movilidad sustentable, como una de las prioridades de la actual administración.

Muévete en Bici rompe récord de asistencia; participan 121 mil personas, 19 de enero de 2025. Foto: Especial

Paseo nocturno del Día del Amor y la Amistad

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, en la Ciudad de México se realizó el Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, una actividad que permitió a la ciudadanía recorrer 20 kilómetros en bicicleta, patines o a pie por Paseo de la Reforma, desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico, con el objetivo de promover la movilidad no motorizada y el uso del espacio público en las principales avenidas de la capital.

Carnaval de carnavales

El 9 de febrero, en la Ciudad de México se realizó el Carnaval de Carnavales 2025, un desfile que partió del Monumento a la Revolución y concluyó en el Zócalo, con la participación de 74 comparsas integradas por alrededor de 4 mil 500 personas, quienes recorrieron avenidas como de la República, Juárez y 5 de Mayo, con el objetivo de enaltecer y visibilizar las expresiones artísticas y culturales de pueblos y barrios originarios de la capital.

Arranca segunda edición del Carnaval de Carnavales de la CDMX que va de Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino (08/02/2025). Foto: Yaretzi Osnaya / EL UNIVERSAL

Marcha 8M

El 8 de marzo, en la Ciudad de México, se realizó la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la que más de 200 mil mujeres participaron, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; la movilización partió de distintos puntos de Paseo de la Reforma, principalmente del Ángel de la Independencia, y avanzó hacia el Zócalo capitalino con el objetivo de exigir justicia por los feminicidios, el cese de la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres, y concluyó con saldo blanco, tras un operativo interinstitucional de seguridad.

Marcha del 8M. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL

Noche de primavera

El 22 de marzo, en el Parque Natural Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras, se realizó el concierto Noche de Primavera, donde asistentes continuaron bailando y disfrutando de presentaciones de electro pop y música alternativa pese a la lluvia y la caída de granizo; el evento formó parte de las 12 sedes instaladas por el gobierno capitalino para celebrar la llegada de la primavera de manera descentralizada en distintos puntos de la Ciudad de México.

El 22 de marzo, en el Parque Natural Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras, se realizó el concierto Noche de Primavera. Foto: Gabriel Pano / EL UNVIERSAL

Festival de Primavera Xochimeh

Con motivo del inicio de la primavera 2025, el 23 de marzo, en la Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía Cuauhtémoc, se inauguró el Festival de Primavera Xochimeh, el primero en su tipo en la Ciudad de México, con un desfile de 16 contingentes provenientes de distintas disciplinas y estados del país, que avanzaron por avenida 20 de Noviembre hacia el Zócalo capitalino; el evento tuvo como objetivo celebrar la llegada de la primavera y dar visibilidad a expresiones artísticas mediante música, baile, vestuarios alegóricos y diseños creativos, aun bajo una ligera llovizna en el Centro Histórico.

Con motivo del inicio de la primavera 2025, el 23 de marzo, en la Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía Cuauhtémoc, se inauguró el Festival de Primavera Xochimeh. Foto: Berencie Fregoso/ EL UNIVERSAL

Concierto de Día de las Madres

Con motivo del Día de las Madres, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México se realizó un concierto de Lupita D’Alessio organizado por el gobierno capitalino para las jefas del hogar, el cual registró una asistencia aproximada de 3 mil personas, de acuerdo con Protección Civil; previo al inicio del espectáculo se observaron sillas vacías, pese a que el evento fue convocado como un festejo masivo, en contraste con otras actividades recientes realizadas en el mismo espacio.

A pesar de la lluvia, cientos de capitalinas y capitalinos comienzan a llegar al Zócalo para presenciar el concierto de Lupita D'Alessio con motivo del día de las madres. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)

Marcha del Orgullo LGBT+

El 28 de junio, en la Ciudad de México, se realizaron las actividades conmemorativas del Día del Orgullo LGBTTTIQ+, entre ellas la 47 Marcha del Orgullo, que partió de la Glorieta del Ángel de la Independencia y otros puntos cercanos rumbo al Zócalo, con una participación de aproximadamente 800 mil personas, de acuerdo con el Gobierno capitalino; la movilización tuvo como objetivo conmemorar y visibilizar los derechos de la diversidad sexual, se desarrolló de manera pacífica, concluyó sin incidentes y contó con un operativo interinstitucional para garantizar la seguridad y el derecho a la libre manifestación.

Los contingentes salieron desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Además de la fiesta hubo espacio para la lucha y la protesta. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Primer Flow Capital

El 23 de agosto, en el Monumento a la Revolución, se realizó la primera edición del Flow Capital, un concierto de reguetón que reunió a más de 35 mil jóvenes como parte del cierre del Festival de las Juventudes, organizado por el Instituto de la Juventud (Injuve), con el objetivo de promover la cultura urbana y la apropiación del espacio público por las juventudes capitalinas, con presentaciones de artistas como El Bogueto, YNG LVCAS y Yoss Bones, pese a la lluvia registrada durante la jornada.

Flow Capital llena el Monumento a la Revolución; más de 35 mil jóvenes bailan reguetón en la CDMX. Foto: Especial

Concierto gratuito de Residente

El 6 de septiembre, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, se realizó el concierto del cantante puertorriqueño Residente, quien reunió a más de 180 mil personas, convirtiéndose en uno de los eventos con mayor convocatoria en este espacio; el espectáculo tuvo como objetivo ofrecer un concierto masivo gratuito y se caracterizó por la interpretación de su repertorio musical acompañado de mensajes sociales y políticos.

El 6 de septiembre, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, se realizó el concierto del cantante puertorriqueño Residente, quien reunió a más de 180 mil personas. Fotos: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Claudia Sheinbaum da el Grito de Independencia

Con motivo del 15 de septiembre, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el Grito de Independencia, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar esta ceremonia en la historia del país, ante cerca de 280 mil personas; en punto de las 22:50 horas, portando la banda presidencial, salió al balcón de Palacio Nacional para lanzar las arengas tradicionales, en las que destacó la defensa de la soberanía, la independencia y la figura de la mujer mexicana, en un acto acompañado por una escolta del Heroico Colegio Militar integrada en su totalidad por mujeres.

Ante un Zócalo lleno, la presidenta Claudia Sheinbaum ondea la bandera de México tras dar el Grito de Independencia. 15 de septiembre 2025 / Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL

Posteriormente, La Arrolladora Banda el Limón ofreció un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución como parte de las celebraciones patrias, subiendo al escenario alrededor de las 21:36 horas para interpretar temas como Traicionera, Confesión y El final de nuestra historia, en un espectáculo que reunió a miles de asistentes en el Zócalo capitalino y que cerró con canciones como "El ruido de tus zapatos", dando paso al acto central del Grito de Independencia.

La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo. Foto: Especial

Inauguración de Mega Ofrenda

El 26 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Mega Ofrenda de Día de Muertos, dedicada a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y enfocada en las fuerzas femeninas, con el objetivo de enaltecer los orígenes y tradiciones de los pueblos indígenas; la instalación incluyó representaciones de deidades ancestrales y un tapete elaborado con más de 100 mil flores de cempasúchil.

Mega Ofrenda del Zócalo de la CDMX luce más de 100 mil flores de cempasúchil. (26/10/25) Foto: Especial

Paseo Nocturno “Muévete en Bici” Día de Muertos

El 25 de octubre, en la Ciudad de México, se realizó el Paseo Nocturno “Muévete en Bici” con motivo del Día de Muertos, el cual recorrió 19 kilómetros desde la Fuente de Petróleos hasta la Plaza Tlaxcoaque y registró una asistencia récord de 190 mil 282 personas, entre ciclistas, patinadores y personas a pie, con el objetivo de promover la movilidad no motorizada y celebrar las tradiciones de estas fechas, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

Foto: Hugo Salvador/El Universal

Gran Desfile de Día de Muertos 2025

El 1 de noviembre, en la Ciudad de México, se realizó el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, que fue inaugurado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y registró una asistencia de más de un millón 450 mil personas, de acuerdo con el Gobierno capitalino; el recorrido inició alrededor de las 14:00 horas y avanzó hacia el Zócalo, con el objetivo de honrar la tradición del Día de Muertos y conmemorar los 700 años de México-Tenochtitlan, mediante contingentes y carros alegóricos que celebraron la memoria, la identidad y las expresiones culturales de la capital.

Foto: Sectur CDMX

Desfile Revolución Mexicana

El 20 de noviembre, en la Ciudad de México, se realizó el Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual partió del Zócalo capitalino y concluyó en el Monumento a la Revolución, en un hecho inédito por el cambio de ruta; el acto tuvo como objetivo conmemorar la gesta revolucionaria y transcurrió sin incidentes, con la participación de 2 mil 759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, además de charros, civiles, niñas y niños, así como vehículos terrestres, caballos y aeronaves.

Desfile Militar en conmemoración al Aniversario 115 de la Revolución Mexicana este jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

En conjunto, estos eventos reflejan cómo la Ciudad de México se consolidó como un escenario de encuentro social y cultural, donde las celebraciones, conmemoraciones y actividades públicas reunieron a miles de personas de todas las edades y orígenes, reafirmando el papel del espacio público como punto de convivencia, expresión colectiva y construcción de identidad en la capital del país.

