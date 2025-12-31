Más Información

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (CoparmexCDMX) aseguró que, según un estudio de mercado, hasta el 70% de los capitalinos tienen afectaciones en su economía personal y familiar por la

Por ello, emitió una serie de recomendaciones para evitar ahorcarse financieramente durante estas fechas.

El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz, indicó que uno de los principales problemas registrados al final de cada año es que las personas financian deuda contrayendo más deuda, desde préstamos bancarios hasta el uso indiscriminado de tarjetas de crédito.

Alertó que sólo en diciembre del año pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores registró un aumento de 27.8% de transacciones en terminales puntos de venta, respecto al mismo mes de 2023.

"Por ello es indispensable mejorar nuestros hábitos de consumo y fortalecer de forma coordinada entre los sectores público y privado la educación financiera”, resaltó.

Recomendaciones para la cuesta de enero 2026

  • Destinar una parte del ingreso al ahorro desde meses previos para suavizar los gastos de diciembre y enero.
  • Evitar compras impulsivas y evaluar si se trata de gastos realmente necesarios.
  • Usar el crédito con prudencia, evitando endeudamientos que comprometan la estabilidad del primer trimestre.
  • Priorizar gastos esenciales durante enero y revisar las suscripciones o servicios que puedan ajustarse.
  • Revisar y reestructurar deudas cuando sea necesario, intenta pagar más del pago mínimo en el caso de tarjetas de crédito y nunca financies una deuda con más crédito.

afcl

