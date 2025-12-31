Para cada una de las 12 uvas, los capitalinos pedirán deseos para el Año Nuevo 2026 que van desde viajar, tener salud, paz, conseguir un mejor trabajo, más tiempo para estar con su familia y mayor bienestar económico.

Aunque dicen que este 2025 no fue el mejor de los años, aseguran que desearán con todas sus fuerzas nuevas y mejores cosas para este 2026, "siempre poniendo primero a la familia".

"Para este año quiero probar un poquito más cosas, atreverme a hacer más, cosas más arriesgadas, que implique más emociones, nuevos retos", dijo Giselle, quien llegó desde León al concierto de Fin de Año en el Ángel de la Independencia.

Indicó que este 2025 no se atrevió a hacer tantas cosas nuevas, por lo que este 2026 pedirá animarse a realizar más aventuras y retos.

Detalló que desea viajar más, recorrer más partes de México y "conocer lugares que no había visitado".

Algunas personas desean atreverse a realizar cosas más arriesgadas (31/12/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Por su parte, María Guadalupe Fernández Reyes, deseó paz para todo el mundo, porque "con la paz ya hacemos muchas cosas, vivimos, somos felices, libres, estamos contentos, disfrutamos a nuestra familia".

"Lo necesitamos. No es que yo lo necesite, es que todos lo necesitamos. Por las guerras que ha habido en el mundo también. Porque la violencia empieza desde casa", aseguró.

De igual manera deseó salud, porque indicó que sin ella no se tiene nada.

A su vez, Mario Hernández, indicó que deseó poder tener mayores oportunidades laborales, más constancia y una mejor puntualidad en el trabajo, "porque eso lo es todo".

Capitalinos alistan sus deseos para el Año Nuevo 2026 (31/12/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"Con mi trabajo y con mi familia me siento muy bien, pero siempre es bueno desear mejores cosas, oportunidades. Pero sin duda diría que estoy muy feliz, que 2025 fue un gran año", dijo.

José Valencia Valencia, de Baja California, aseguró que desea "echarle todos los kilos a buscar un trabajo mejor, a bajar los kilos que subí de más y a seguirle para adelante porque no hay de otra".

"Estar más con la familia, disfrutar más a los nietos, tengo cinco nietos, disfrutarlos, quererlos, pasearlos, ahorita que se puede", comentó.

Mencionó que aunque este año falleció su hermano, "sólo queda echarle para adelante".

