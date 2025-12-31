El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que durante 2025 tres mujeres dieron a luz en alguna de sus estaciones.

Los partos fortuitos se registraron en las estaciones Deportivo 18 de Marzo, San Cosme y Pantitlán.

En un comunicado, detalló que el primer nacimiento ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 6, donde una joven de 13 años, con ocho meses de gestación, fue asistida por personal de la Policía Auxiliar (PA) y Protección Civil, quienes recibieron a una bebé y la entregaron a su madre antes del traslado hospitalario.

Agregó que también se registró otro caso en la estación San Cosme, Línea 2, cuando una joven de 17 años pidió apoyo por dolor abdominal.

Explicó que fue trasladada al cubículo de estación y, ante la inminencia del nacimiento, personal de la Policía Bancaria e Industrial y Protección Civil recibió al bebé y mantuvo estable a la madre hasta el arribo de paramédicos, quienes cortaron el cordón umbilical y la llevaron a una unidad médica.

Señaló que el tercer nacimiento fue el 13 de septiembre, en la estación Pantitlán, Línea A.

Relató que se dio cuando una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, solicitó ayuda tras presentar contracciones fuertes; fue llevada al área de primeros auxilios, donde dio a luz a una bebé con la asistencia conjunta de Seguridad Institucional, Policía Auxiliar y Seguridad Industrial.

Mencionó que ambas fueron estabilizadas y trasladadas al hospital.

163 auxilios

El STC Metro indicó que de enero a diciembre de 2025, se contabilizaron 163 acciones de auxilio, que van desde desvanecimientos y episodios de malestar, hasta casos de contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos dentro de la red.

En cuanto al comportamiento anual, precisó, mayo fue el mes con mayor número de atenciones, con 26 auxilios.

