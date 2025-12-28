El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la estación Auditorio de la Línea 7 permanece sin servicio este día debido a trabajos de mejora en la infraestructura, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeros en dicho punto.

A través de sus redes sociales, el Metro CDMX detalló que, aunque la Línea 7 opera con normalidad, los trenes no realizan parada en la estación Auditorio mientras se llevan a cabo las labores programadas.

Lee también Programa Salvemos Vidas contiene a 104 personas con crisis emocionales en el Metro; suman 872 apoyos desde 2016

Ante esta situación, la autoridad del transporte recomendó a los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Polanco y Constituyentes, así como tomar previsiones y planear su viaje para evitar contratiempos durante sus traslados.

El Sistema de Transporte Colectivo no precisó el horario de conclusión de los trabajos, por lo que se sugiere a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro para conocer cualquier actualización sobre la reanudación del servicio en la estación Auditorio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL