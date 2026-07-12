Este domingo se registraron precipitaciones fuertes en varias zonas y una llovizna generalizada por toda la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja y amarilla debido a la persistencia de lluvia y por la caída de granizo.

Hubo alerta naranja en

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En el resto de las demarcaciones hubo alerta amarilla.

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Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, el Metro implementó marcha lenta o de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, 12 y A. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

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La lluvia dejó varios encharcamientos por toda la Ciudad, por ejemplo, en La Turba y Don Carlo, en la colonia Del Mar, de la alcaldía Tlahuac, donde se registró un encharcamiento de 250 metros de espejo y 30 centímetros de tirante, con afectación en dos viviendas. Personal operativo de la SGIRPC apoyó en la limpieza de accesorios hidráulicos y el abatimiento de niveles.

También en Tláhuac, en Don Giovani y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo, se tiene un espejo de 200 metros y 40 centímetros de tirante. Personal operativo de la Secretaría libera accesorios hidráulicos y retira basura para abatir los niveles de agua.

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En Calle De Los Rompeolas y Av. Ventisca, en la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se suscitó la caída de un árbol de 15 metros de longitud y 70 centímetros de diámetro cerca de una gasolinera.

Lluvias provocan afectaciones en la Ciudad de México. Foto: Especial.

Personal operativo de la SGIRPC solicitó que se suspendieran labores en la gasolinera mientras Bomberos de la Ciudad realizaron el seccionamiento, sin que se reportaran heridos.

Personal de protección civil realizó recorrido por las calles Volcán de Pasto, Tronador Volcán y Volcán de Masaya, donde se retiró basura de accesorios hidráulicos.

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dmrr