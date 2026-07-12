Ecatepec, Méx.– Un joven que fue despedido de su trabajo y sin liquidación decidió cobrarse por sí mismo, pero fue capturado por la Policía Municipal de Ecatepec.

Elementos del sector 9 de la corporación local realizaban patrullajes cuando se percataron de que una persona salía por la parte superior de un estacionamiento comercial en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc.

El inmueble con razón social “Aluminio y Vidrio” está ubicado en Vía Morelos, casi esquina Tenochtitlán; en ese sitio se dieron cuenta de que había una escalera de aluminio extendible recargada en una cortina del negocio.

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Del interior bajó un sujeto por la escalera, quien portaba una mochila roja. Los oficiales le preguntaron qué hacía ahí y les dijo que trabajaba en ese lugar, pero lo habían corrido y, como no quisieron pagarle, se metió para cobrarse lo que le debían y sacó dinero de una tómbola.

Dentro de la mochila llevaba dinero en efectivo por un monto total de 60 mil 640 pesos, por lo que fue detenido.

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El joven se identificó como Cristian “N” de 21 años, y fue presentado ante el Ministerio Público por el delito de robo a lugar cerrado.

Las autoridades notificaron los hechos al propietario del negocio.

mahc/LL