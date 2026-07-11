La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos a 25 mil nuevas personas del programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU), con lo que el padrón de beneficiarias y beneficiarios asciende a más de 97 mil.

Informó que la meta es alcanzar 155 mil personas inscritas al cierre de este año y continuar con la incorporación hasta garantizar la universalidad de toda la población de 57 a 59 años en la Ciudad de México.

Ante los beneficiarios convocados en el campo de fútbol de la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina destacó que el ICU es "el único programa en el país que reconoce el derecho de todas y de todos ustedes (población de 57 a 59 años) sin condicionamiento alguno, a un ingreso garantizado por el Estado".

Clara Brugada encabezó la entrega de apoyos a 25 mil nuevas personas del programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU). Foto: Especial

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Explicó que, al tratarse de un programa universal, elimina cualquier criterio de exclusión y únicamente establece dos requisitos para acceder al apoyo: tener el rango de edad correspondiente entre 57 y 59 años y residir en la Ciudad de México.

Brugada Molina recordó que la capital del país ha sido pionera en la creación de programas sociales universales como la Pensión para Personas Adultas Mayores, política pública que posteriormente se convirtió en un derecho constitucional.

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En este sentido, afirmó que el ICU fortalece el sistema de bienestar al atender a un sector de la población que aún no es adulto mayor, pero que comienza a enfrentar mayores dificultades de salud y de acceso al empleo.

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Precisó que los beneficiarios recibirán 2 mil pesos bimestrales hasta cumplir 60 años de edad, cuando podrán incorporarse a otros programas sociales, para posteriormente acceder a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.

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"A partir de hoy tienen garantizado un apoyo económico mujeres y hombres de la Ciudad de México, y luego otro de 60 a 64, y luego otro de 65 en adelante. Hasta el último aliento estarán apoyados por los gobiernos de la Transformación, por los gobiernos que ponen en el centro las necesidades de la gente”, afirmó.

vr/cr