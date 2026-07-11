El Centrobús reactivó su servicio completo en el Centro Histórico de la Ciudad de México luego de que permaneció en pausa por las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El servicio que es operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ya realiza sus recorridos por las zonas turísticas del Centro Histórico, como Garibaldi, Bellas Artes y el Teatro de la Ciudad de México.

En un recorrido, EL UNIVERSAL pudo constatar que los autobuses ya realizan su recorrido habitual a través de dos circuitos (interior y exterior), ambas pasando por Eje Central Lázaro Cardenas, que conecta con las calles secundarias del primer cuadro de la Ciudad.

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Pese a que el servicio ya está funcionando en su totalidad, el tótem instalado sobre la calle Donceles no tiene un óptimo funcionamiento. En dicho punto —de la ruta interior— no se muestra cada cuanto pasa el autobús, ni los servicios turísticos que hay en el Centro Histórico.

Lo único que funciona en el tótem es la visualización en la pantalla touch, del número de estaciones que hay en la ruta del Centrobús. Aunado a la renta de baterías para celular, las cuales se pueden tomar en el espacio diseñado para dicho servicio.

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De acuerdo con RTP, el Centrobús atiende una demanda estimada de más de 88 mil 400 personas usuarias mensualmente; sin embargo, durante el recorrido realizado este viernes, alrededor del mediodía, se pudo constatar que los autobuses pasan vacíos o semivacíos en su ruta interior que pasa por el Hemiciclo a Juárez y la Torre Latinoamericana.

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RTP confirmó a este diario que el servicio paró durante varios días debido al plantón que mantenía la CNTE. Sin embargo, ahora su operación es normal.

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El Centrobús Ruta de las Heroínas Indígenas tiene un horario de lunes a viernes de 5:00 de 23:00 horas, sábados de 6:00 a 22:00 horas, domingos y días festivos de 7:00 a 21:30 horas.

La tarifa es de cinco pesos por viaje, mismo que se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) y conecta a las personas usuarias con 186 puntos de interés histórico, patrimonial y cultural.

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