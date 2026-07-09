Nación | 09-07-26 | 13:34 |

El líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, calificó al magisterio disidente, es decir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (), de “mercenarios y esquiroles”.

En un mensaje con motivo del fin del agradeció a maestras y maestros de México por su entrega incansable, por su resistencia creativa, “por su esperanza militante; que su ejemplo ilumine el camino hacia una nación más justa, más humana y generosa”.

Dijo que el presente y futuro de México se forja en sus aulas, en su ejemplo y en su lucha.

Lee también

“Sigamos caminando juntos, no permitamos que mercenarios y esquiroles rompan la fuerza colectiva”, señaló el también senador por Morena.

nro/apr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]