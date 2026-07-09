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El líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, calificó al magisterio disidente, es decir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de “mercenarios y esquiroles”.
En un mensaje con motivo del fin del ciclo escolar agradeció a maestras y maestros de México por su entrega incansable, por su resistencia creativa, “por su esperanza militante; que su ejemplo ilumine el camino hacia una nación más justa, más humana y generosa”.
Dijo que el presente y futuro de México se forja en sus aulas, en su ejemplo y en su lucha.
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“Sigamos caminando juntos, no permitamos que mercenarios y esquiroles rompan la fuerza colectiva”, señaló el también senador por Morena.
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