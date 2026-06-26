Pese a la fuerte lluvia que azotó a la zona poniente de la Ciudad de México, miles de personas abarrotaron las inmediaciones del Casino Campo Marte para conseguir la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en su edición conmemorativa del Mundial 2026, ante la escasez de dicho producto en estaciones del transporte público.

Desde las 12:00 horas, la gente acudió a formarse a las fueras del Casino Campo Marte –que se encuentra a un costado del Auditorio Nacional– y poco antes de las 16:00 horas (hora en la que iniciaba la venta), las autoridades comenzaron a colocar pulseras con el número que tenía la persona en la fila.

Unos de los primeros usuarios en adquirir la Tarjeta de MI conmemorativa fue Mateo, un niño fan del transporte público capitalino –en especial del Metro– quien afirmó a este diario que esperó más de dos semanas en conseguir el producto, el cual dijo, debe producirse en, al menos, 2 millones más para que toda la ciudadanía alcance.

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Mateo fue unos de los primeros usuarios en adquirir la Tarjeta de MI conmemorativa. Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

“Está preciosa la tarjeta de movilidad, obviamente tiene protección, no queremos que se dañe, es un modelo precioso. Esperé dos semanas para obtener la tarjeta, fui a recorrer todas las estaciones que modernizaron de la Línea 2 del Metro y nos estuvimos bajando y en casi todas había un letrero que decía: Ya no hay tarjetas de movilidad”, explicó.

“Ahorita hay mucha gente por lo del Mundial y la tarjeta es conmemorativa (…) esta tarjeta yo no la vendería, estaría loco si la vendiera, denme un millón de pesos y ya. Deben hacer más tarjetas, deben hacer 2 millones más, la cantidad de tarjetas normales háganlas en la edición del Mundial, para que todos consigan su tarjeta”, añadió.

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No obstante, mientras pasaban los minutos –después de las 16:00 horas– más gente empezó a llegar al Casino Campo Marte, tal fue la cantidad de gente, que la fila llegó hasta el Metro Auditorio, en un alrededor de 500 metros de distancia de la entrada del recinto. Esto provocó que la fila se dividiera en tres, por lo que autoridades del Gobierno empezaron a orientar y pedir a la ciudadanía a respetar la fila.

La venta también contó con más stands de venta de café e ilustraciones. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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¿Cuántas personas asistieron al Casino Campo Marte por su Tarjeta de Movilidad?

Las autoridades mencionaron que solo se iban a vender 2 mil tarjetas de MI edición Mundial 2026, por lo que implementaron el esquema de pulseras con el número de persona que ocupaba la fila. Pese a ello, la gente seguía llegando, y poco antes de las 17:00 horas, elementos del Gobierno capitalino estimaron la presencia de, al menos, 3 mil personas.

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En la parte final de la fila, se encontraba una pareja, la cual se mostró impresionada por la cantidad de gente que había. Francisco Villalba, mencionó que –pese a su lugar en la fila– tenía la esperanza de conseguir la Tarjeta de MI.

“Ha habido mucha aceptación de la gente y desafortunadamente parece que no vamos a alcanzar. Nosotros pensamos, viendo la convocatoria por internet, y dijimos bueno, posiblemente no haya bastante gente y esto del Mundial en México ha sido bastante amplio y nunca nos imaginamos que fuera bastante gente, yo creo que ya hay 3 mil personas esperando obtener la tarjeta”, señaló.

El Gobierno Capitalino Gobierno capitalino estimo la presencia de, al menos, 3 mil personas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Mientras su esposa, Blanca Trejo, añadió que tuvieron problemas para llegar al Casino Campo Marte por retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y reiteró que esperarían el tiempo que sea necesario para obtener la tarjeta.

“Sufrimos bastante, el Metro viene a vuelta de rueda, se para en cada estación cinco minutos, y como es algo que sí queremos tener, conservar, vamos a ver hasta qué hora la obtenemos, porque sí la queremos. El diseño está precioso, es el tercer Mundial que hay en México, aunado a que no sé si viviré otro mundial, por eso traje a mi hija para que viva esto. Vamos a formarnos aunque ya nos dieron luz roja pero todo puede suceder, en esta vida todo es posible”, refirió.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) la venta de la Tarjeta de MI se realizaría de 14:00 a 19:00 horas, pero el evento se extendió por más horas. La venta –que se realizó en la Casa México Media Center– se limitó a una tarjeta por persona, y también contó con más stands de venta de café e ilustraciones.

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