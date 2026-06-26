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Un joven de 21 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la venta de aguas frescas, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El ataque ocurrió en la esquina de las calles Rodríguez Puebla y República de Colombia, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon de manera directa contra la víctima y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta.
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Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento del homicidio y señaló que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar y localizar a los probables responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.
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vr/JACL/cr
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