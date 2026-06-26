Metrópoli | 26-06-26 | 16:20 | Actualizada | 26-06-26 | 16:20 |

Un joven de 21 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la frescas, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en calles del , en la alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque ocurrió en la esquina de las calles Rodríguez Puebla y República de Colombia, donde, de acuerdo con los primeros reportes, de manera directa contra la víctima y posteriormente .

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. | Foto: Luis Camacho | El Universal.
Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. | Foto: Luis Camacho | El Universal.

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Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento del homicidio y señaló que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar y localizar a los probables responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

vr/JACL/cr

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