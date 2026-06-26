[Publicidad]
El Metrobús informó que la Línea 6 tendrá modificaciones en su operación a partir de las 22:00 horas de este viernes 26 de junio y durante los días 27 y 28 de junio, debido a la realización de actividades locales.
Durante este periodo, el servicio operará únicamente entre las estaciones El Rosario y Gran Canal, por lo que permanecerán sin servicio las estaciones:
- Casas Alemán
- Pueblo San Juan de Aragón
- Loreto Fabela
- 416 Poniente
La modificación estará sujeta a las condiciones viales, por lo que Metrobús recomendó a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas para sus traslados.
Operativo policial provoca cierre parcial en Calzada Ignacio Zaragoza; reportan severo congestionamiento
[Publicidad]
Más información
Mundo
Venezuela restringe accesos a La Guaira tras terremotos; gobierno busca ordenar labores de rescate
Universal Deportes
Mundial 2026: Uruguay vs España EN VIVO Sigue aquí el minuto a minuto del juego
Nación
Javier Lamarque busca la gubernatura de Sonora; se registra para la encuesta de Morena
Nación
Convocan a marcha por desaparecidos de la comunidad LGBT+; denuncian aumento de casos
La Roja
¡CDMX en rojo! Capital es la segunda entidad más violenta en el país
Viral
Descansen en paz, banda de rap de Venezuela muere tras sismos
Fútbol
Dembélé firma triplete ante Noruega y Francia arrasa rumbo a dieciseisavos
La Roja
¡Violencia en el Zócalo! Asesinan a hombre en calles del Centro Histórico