El Metrobús informó que la Línea 6 tendrá modificaciones en su operación a partir de las 22:00 horas de este viernes 26 de junio y durante los días 27 y 28 de junio, debido a la realización de actividades locales.

Durante este periodo, el servicio operará únicamente entre las estaciones El Rosario y Gran Canal, por lo que permanecerán sin servicio las estaciones:

Casas Alemán

Pueblo San Juan de Aragón

Loreto Fabela

416 Poniente

La modificación estará sujeta a las condiciones viales, por lo que Metrobús recomendó a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas para sus traslados.

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