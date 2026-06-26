Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Acatitla del Metro, lo que provocó el cierre de la circulación en la zona y un importante congestionamiento vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el dispositivo policial se mantiene en las inmediaciones del Puente de la Concordia, donde los uniformados realizan un filtro para contener el avance de un grupo de manifestantes.

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Como consecuencia del operativo, la circulación presenta afectaciones en los carriles con dirección al oriente de la Ciudad de México, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones.

La movilización y el dispositivo de seguridad continúan en la zona, mientras se espera que el tránsito sea restablecido una vez que concluya la operación policial.

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