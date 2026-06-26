Nezahualcóyotl, Méx.— La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México autorizó que los vehículos de transporte público de pasajeros circulen hasta 13 años, tres años más de los 10 que establece la norma, ante las dificultades financieras de los propietarios.

Juan Hugo de la Rosa García, titular de la dependencia mexiquense, explicó que la medida responde a una demanda de los transportistas que se intensificó tras la pandemia, cuando muchos enfrentaron problemas económicos graves. La ampliación se aplicó desde 2023 y se mantiene en este 2026.

“Está establecido como vida útil de los transportes públicos de pasajeros 10 años, pero ha habido una demanda permanente de los transportistas”, indicó.

“Sobre todo se reforzó mucho a partir de la pandemia, que pues muchos de ellos quedaron en una situación muy precaria en cuanto a sus finanzas. Entonces fue que empezaron a demandar esta parte de que tuvieran la oportunidad de alargar esa vida útil y que les permitiera enfrentar su situación financiera”, explicó De la Rosa.

El secretario detalló que en 2026, los modelos 2016 deberían sustituirse conforme a la regla original, pero con la prórroga operarán hasta 2029.

En la actualidad sólo se renuevan documentos de unidades a partir del modelo 2013; las anteriores ya no reciben permiso.

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“Eso es lo que está establecido, tendrían que sustituir los 2016. Lo que se nos da es una vida útil de tres años más. Los 2016 tendrían que hacerlo en 2029”, precisó el secretario.

Esta decisión no surge de una reforma legal, sino de un acuerdo administrativo que inició en 2023. Afecta a cerca de 20% del parque vehicular, aproximadamente, alrededor de 70 mil unidades distribuidas en todo el territorio estatal que en este 2026 deberían renovarse.

El secretario advirtió que la extensión a 13 años no se mantendrá de forma indefinida.

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Propuso a los transportistas reducir un año la vida útil cada año para evitar impactos bruscos en sus finanzas.

“Los 10 años es una vida útil ya considerable y que no podríamos mantener los 13 años. Entonces la propuesta que les he venido planteando es de que vayamos reduciendo un año cada año, de tal manera que esto tampoco les afecte en las finanzas de las empresas transportistas, porque sí, efectivamente sustituir todos los vehículos es un costo elevado y no todos tienen las condiciones como para poderlos soportar”, señaló.

El funcionario consideró que es necesario avanzar hacia el uso de vehículos eléctricos o de gas (LP o natural) para reducir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad de los usuarios.

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