En julio los capitales hacia los mercados emergentes lograron darle la vuelta y volvieron a entrar a terreno positivo, reportó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

En un análisis titulado “Agosto: El lastre de la renta variable se desvanece”, se señala que en el séptimo mes de 2026 alcanzaron un monto de 18 mil 800 millones de dólares.

Lo anterior se compara favorablemente con las pérdidas de 18 mil millones de dólares que se tuvieron en junio, lo que se logró gracias a las reducciones importantes en las salidas en la parte de inversiones en acciones en los mercados bursátiles.

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El IIF destacó que en el mercado de deuda en julio pasado llegaron a los mercados emergentes 26 mil 700 millones de dólares, mientras que en renta variable 7 mil 800 millones de dólares.

Asia pasó de ser el principal lastre, al mercado que más captó flujos con 9 mil 300 millones de dólares.

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En el caso de América Latina, se precisa atrajo 5 mil 500 millones de dólares frente a los 2 mil 500 millones anteriores.

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Lo anterior debido al impulso por entradas de capital en deuda por valor de 5 mil 900 millones y flujos de renta variable prácticamente estables.

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El IIF explicó que esa tendencia se alineó con el fuerte interés mostrado a finales de mes por activos que ofrecen tasas reales elevadas.

Para el instituto que agrupa a las entidades financieras más importantes del mundo, los resultados de julio envían una señal más firme, aunque aún condicional.

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Según el reporte, mientras la demanda de deuda se mantiene amplia, la emisión continúa batiendo récords y el lastre de la renta variable o inversión en acciones se ha reducido a una fracción de su magnitud en junio.

Así, se pronostica que de cara al futuro, con una Reserva Federal de Estados Unidos con una postura más restrictiva, la intervención coordinada en el yen junto con el Tesoro norteamericano y un repunte reiterado de las tensiones geopolíticas, ensombrecen el panorama de carry trade que ha impulsado la reapertura de la deuda.

Esos tres factores podrían poner a prueba este equilibrio, estimó.

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gs