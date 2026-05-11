Luego de una salida de capitales de los mercados emergentes en marzo, mes de alta volatilidad por el conflicto en Medio Oriente, los flujos regresaron en abril al sumar 58 mil 300 millones de dólares, destacó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

Sin embargo, dicho monto no fue suficiente para compensar el retiro que se observó el mes previo de 66 mil 200 millones de dólares, según el reporte titulado “Mayo de 2026: La deuda impulsa la reapertura”.

Detalló que la recuperación estuvo liderada por la parte de la deuda o renta fija que tomaron los inversionistas en países en desarrollo, con entradas por 51 mil 900 millones de dólares.

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Mientras que en renta variable o en la parte accionaria de empresas que cotizan en plazas bursátiles, mejoró hasta los 6 mil 400 millones de dólares tras el episodio de liquidación de marzo.

El IIF desglosó que de todo lo que se captó en los mercados emergentes, excluyendo China, la mayor parte de la recuperación se debió a la entrada de capital en la parte de deuda, mientras que China mantuvo un ligero crecimiento.

Indicó que la reapertura de las emisiones confirma que el acceso al mercado mejoró más rápidamente que la disipación del impacto en la economía real.

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Al interior del informe, mencionó que América Latina continuó con un mejor desempeño en comparación con otras regiones, pues en abril, el valor total de capitales que recibió a través de los mercados financieros fue de 17 mil 500 millones de dólares.

Lo anterior, agregó, incluye los 13 mil 300 millones en entradas al mercado de deuda y 4 mil 300 millones en acciones.

Con ello, los flujos acumulados en lo que va del año ascienden a 60 mil 700 millones de dólares, cifra muy superior a los 17 mil 500 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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De acuerdo con el IIF, la región sigue beneficiándose de una combinación más favorable de la estrategia financiera conocida como carry trade, la exposición a materias primas y una relativa protección frente al impacto más directo en las importaciones de energía.

Pero advirtió: eso no hace que AL sea inmune a una menor demanda global ni a condiciones financieras más restrictivas; sin embargo, explica por qué la recuperación de abril parece más equilibrada en Latinoamérica que en Asia.

Tras el resultado de abril, el instituto que funge como asociación de las principales entidades financieras en el mundo estableció que ahora la incógnita de cara al futuro es si marcó una normalización duradera o solo la primera fase de alivio en un ajuste más prolongado, condicionado por la energía, la inflación, el margen de maniobra política y la selectividad de la financiación.

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