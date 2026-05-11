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A unas semanas de que se firme la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), el Consejo de la Unión Europea autorizó la firma de dos entre ambas partes, uno en materia comercial y el otro en el tema de.

Esa aprobación se da con miras a la firma de la modernización de dicho acuerdo el próximo 22 de mayo, en la Ciudad de México, durante la visita que realizará la presidenta de la Comisión Europea, .

El bloque europeo dijo que “esos acuerdos marcan un gran paso rumbo a la modernización de la asociación Unión Europea-México”.

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Estos documentos autorizados son la Modernización del Acuerdo Global, el cual incluye los pilares políticos, de comercio e inversión; está también el Acuerdo Comercial Interino el cual cubre todos los componentes en materia comercial del convenio de actualización del tratado comercial.

De acuerdo con la , los beneficios de este acuerdo son que México eliminará casi todos los que impone a las importaciones europeas; además, quitará las barreras no arancelarias para facilitar la entrada de productos del Viejo Continente al mercado mexicano.

La actualización del acuerdo también incluye mejorar la cooperación en diversas áreas como son seguridad, justicia, desarrollo sustentable, cambio climático,y derechos humanos.

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Sobre ello, el secretario de Economía de México, , emitió un mensaje en la red social X, en el que dijo: “Buena noticia: el Consejo de la Unión Europea ha autorizado los instrumentos jurídicos para modernizar nuestras relaciones, incluyendo la comercialización y la inversión”.

Agregó: “Estamos a días de su firma durante la visita de Ursula von der Leyen a nuestro país”.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) dijo que la eliminación de restricciones en sectores como el agroalimentario, servicios y compras de gobierno e incorporación de temas de comercio digital, protección de datos, inversiones y desarrollo sostenible aumentará el comercio y el capital europeo en el país.

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“En términos prospectivos, el organismo estima que, gracias a la modernización del TLCUEM, en los próximos cinco años el podría crecer hasta un 35%”, calculó el organismo del sector privado.

El año pasado, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea alcanzaron 27 mil 658 millones de dólares, un aumento de 4.8% respecto a 2024. Las importaciones de sumaron 66 mil 940 millones de dólares.

“Las decisiones adoptadas hoy marcan un hito importante para la UE y su larga asociación con México. Al seguir adelante con estos acuerdos, estamos profundizando nuestra cooperación con un socio de confianza y avanzando en la agenda general de la UE para diversificar sus relaciones comerciales a nivel mundial”, afirma Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ostenta la presidencia semestral europea.

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“Los acuerdos crearán nuevas oportunidades para las empresas y los operadores económicos europeos, ayudando a acceder a un mercado dinámico, al tiempo que salvaguardan nuestros elevados estándares y protegen los intereses fundamentales de la UE”.

Con información de Inder Bugarin.

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