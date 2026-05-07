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Washington. El presidente de Estados Unidos, , dijo que habló este jueves, por teléfono, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien le dio plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

"Se hizo la promesa de que la cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados", aseguró el mandatario en un mensaje en su plataforma Truth Social.

El próximo 4 de julio EU celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia.

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Trump aseguró, en su escrito, que había estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial", que ambas partes acordaron durante una visita del jefe de Estado a Escocia el verano pasado.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, denominado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que Estados Unidos fija un techo de gravámenes del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, que incluye automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera; y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los impuestos que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que "la próxima semana" incrementaría al 25 % los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

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Anuncio que el republicano justificó al argumentar que Bruselas “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado”, por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen, aparentemente, aporta calma a la relación transatlántica.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que, además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear".

"Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.

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Por su parte, Von der Leyen dijo haber sostenido una "conversación muy positiva" con Trump.

En su cuenta de X, explicó que hablaron de la situación en Medio Oriente. "Estamos de acuerdo en que Irán nunca debe poseer un arma nuclear. Los acontecimientos recientes han demostrado claramente que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad mundial son demasiado grandes, dijo.

Sobre el acuerdo comercial, Von der Leyen señaló que "ambas partes seguimos plenamente comprometidas con su aplicación. Se están logrando avances satisfactorios para la reducción de aranceles a principios de julio".

desa

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