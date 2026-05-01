El ambicioso acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con el bloque sudamericano Mercosur entra en vigor de manera provisional este viernes, pese a que sigue pendiente un fallo judicial en Europa sobre su legalidad.

El acuerdo para crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo fue cerrado por Bruselas en enero, tras más de 25 años de interminables negociaciones.

El pacto, que elimina los aranceles de más del 90% del comercio entre ambas partes, ha causado división en Europa, donde Francia encabeza la oposición por el temor de que algunos de sus agricultores salgan perjudicados.

Pese a ello, y con el respaldo de la mayoría de los países de la UE, incluidos España y Alemania, Bruselas siguió adelante en su intento de diversificar el comercio ante los desafíos procedentes de Estados Unidos y China.

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Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron, en Asunción, un ambicioso acuerdo de libre comercio que creará la más amplia zona integrada del mundo. Foto AFP

Las primeras consecuencias de su aplicación son inmediatas, según Bruselas.

"Las ventajas son reales y ya perceptibles. Los aranceles comienzan a bajar. Las empresas acceden a nuevos mercados. Los inversores se benefician de la previsibilidad que necesitan", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de X.

Para marcar la entrada en vigor del acuerdo, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron una videoconferencia con los dirigentes de los países del Mercosur.

Tras la llamada, Costa dijo que, más allá de un acuerdo comercial, se trataba de una "asociación que refleja nuestra visión común del mundo".

Desde este viernes, los aranceles sobre los autos, los productos farmacéuticos o el vino que la UE exporta a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, serán "eliminados o se verán reducidos considerablemente", precisó Von der Leyen.

Para el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, "es un gran día" gracias a un acuerdo "histórico".

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La eurodiputada francesa Manon Aubry discrepa.

"En realidad, es un día muy sombrío", declaró a la AFP. Los agricultores europeos "se van a enfrentar a una competencia desleal de cientos de miles de toneladas de productos agrícolas que van a inundar el mercado europeo, con normas sanitarias y medioambientales de segunda categoría", alerta la eurodiputada de la izquierda radical.

700 millones de consumidores

"A partir del 1º de mayo, Mercosur y la Unión Europea empiezan a unirse en una de las mayores áreas de libre comercio del planeta (...) En un momento de proteccionismo, reforzamos el multilateralismo", destacó esta semana el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En conjunto, la UE y el Mercosur representan el 30% del PIB mundial y más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo favorece las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, y facilita al mismo tiempo la entrada en Europa de carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

La aplicación provisional del acuerdo se produce después de que el Parlamento Europeo lo remitiera en enero al máximo tribunal de la UE, para que se exprese sobre la legalidad del tratado.

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Francia intentó sin éxito bloquear el acuerdo por la preocupación de sus agricultores, que temen ser perjudicados por la competencia de productos más baratos procedentes de Brasil y de sus vecinos.

La férrea oposición francesa al pacto provocó un enfrentamiento público con Alemania.

Al mismo tiempo que ha tratado de cerrar el acuerdo con Mercosur, la UE también ha seguido adelante con otros tratados para acercarse a otros mercados importantes como India, Australia e Indonesia.