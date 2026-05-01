Cuba organizó un desfile masivo del 1 de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para "defender la patria" y denunciar las amenazas de agresión militar de su vecino, en un clima de fuerte tensión con Washington.

En primera fila se encontraba el dirigente revolucionario Raúl Castro, de 94 años de edad, junto al presidente Miguel Díaz-Canel, quien había llamado en X a los cubanos a movilizarse "contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas" de Estados Unidos contra la isla comunista.

Además del embargo estadounidense vigente desde 1962, Washington -que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana- impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero. Desde entonces solo ha autorizado la llegada de un único petrolero ruso.

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Ambos países, sin embargo, mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebraron discusiones en La Habana a alto nivel diplomático. En esa ocasión, un responsable estadounidense también se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien igualmente estuvo presente en el desfile del Primero de Mayo.

Bajo la consigna "la patria se defiende", el gobierno convocó a trabajadores de empresas estatales, funcionarios y miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) a concentrarse desde el amanecer en una explanada denominada "tribuna antiimperialista", situada en el malecón, frente a la embajada estadounidense.

El gobierno aseguró que participaron varios cientos de miles de personas.

El expresidente de Cuba Raúl Castro asistió a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en La Habana. Foto: EFE

Firmas "por la patria y por la paz" en Cuba

Ya sacudida por una profunda crisis económica debido a la combinación del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Donald Trump (2017?2021), las debilidades estructurales de su economía centralizada y una fallida reforma monetaria, la isla de 9.6 millones de habitantes ha visto su actividad prácticamente paralizada desde finales de enero.

"Frente a tantísimas limitaciones que buscan ahogar y rendirnos ante amenazas irracionales de guerra y muerte, este primero de mayo confirma que (...) resistimos" y "vencemos", declaró el dirigente de la central sindical de trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina.

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🇨🇺| Marchamos por la paz y contra el #BloqueoGenocida del gobierno de los Estados Unidos.#LaPatriaSeDefiende ✊️ pic.twitter.com/r4SuheNdgS — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 1, 2026

Durante la concentración, el gobierno afirmó haber recolectado en las últimas semanas más de seis millones de firmas de cubanos "por la patria y por la paz", cuya compilación simbólica fue entregada a Raúl Castro y al presidente Díaz-Canel.

No obstante, opositores cuestionan las condiciones en que se recogieron algunas de estas firmas.

"La respuesta del pueblo ha sido contundente justo frente a la embajada de Estados Unidos", comentó a la AFP Lídice Guridis, una trabajadora de 42 años que asistió a la movilización.

Miles de cubanos también se concentraron en las principales ciudades del país, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

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