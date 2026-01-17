Este sábado en Asunción, Paraguay, se firmó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que al entrar en funcionamiento creará el área de libre comercio más grande del mundo, con 720 millones de personas. Así, distintos diarios del mundo se hicieron eco del histórico pacto que llevó 26 años de negociaciones, más de un cuarto de siglo.

El País, de España, señaló que el acuerdo se enmarca en una respuesta a la “agresiva política exterior” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto, destacó la ausencia del mandatario brasileño, Lula Da Silva, quien “quería que el acuerdo se firmase en diciembre, durante la presidencia pro tempore de Brasil, y al plantón europeo de ese momento responde ahora con el suyo y envía al canciller, Mauro Vieira”.

Además, medio español mencionó el fuerte rechazo al acuerdo en algunos países europeos, como Francia y España, que votaron en contra.

“En la Argentina, las pérdidas masivas de empleos en la industria local podrían verse exacerbadas por el acuerdo UE-Mercosur”, fue el título de la nota del prestigioso medio francés Le Monde, sin cobertura en vivo de la firma en Asunción. “Desde que Javier Milei llegó al poder hace dos años, se han perdido más de 280 mil empleos, principalmente en la industria. Pero en esta economía de dos velocidades, el crecimiento del PIB, impulsado por las exportaciones de materias primas y los servicios, supera el 4%”, dice el artículo.

Por su parte, el periódico paraguayo ABC también hizo hincapié en la ausencia del principal negociador: Lula. “Aunque la jornada se ve matizada por el “vacío” protocolar del brasileño y el persistente rechazo de sectores agrícolas en países como Francia, la firma simboliza el cierre de un proceso de más de dos décadas de idas y vueltas diplomáticas, abriendo paso ahora a la compleja etapa de ratificación en los parlamentos nacionales", indicó.

En tanto, el diario Corriere della Sera, de Italia, que votó en contra, se limitó simplemente a destacar una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen: “Una señal al mundo: hemos optado por la cooperación”.

El medio O Globo, de Brasil, hizo eco de las columnas de opinión que Lula da Silva escribió para 27 medios del mundo, entre ellos LA NACION. “En el texto, traducido a 17 idiomas, Lula afirma que, en un momento en que ‘el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global’, los dos bloques han optado por un camino diferente, basado en la integración, la apertura comercial y la defensa del multilateralismo”, publicó el medio brasilero.

Unión Europea y Mercosur firman acuerdo comercial tras más de 25 años de negociación

El acuerdo se firmó en el amplio teatro San José de Flores, parte del extenso complejo del Banco Central de Paraguay, con capacidad para unas 800 personas. El presidente Javier Milei, sentado en primera fila, fue uno de los testigos de la firma, que la formalizaron los cancilleres del Mercosur y los líderes de la Unión Europea.

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron este sábado, en Asunción, un ambicioso acuerdo de libre comercio que creará la más amplia zona integrada del mundo. Foto AFP

Milei estuvo junto a sus pares de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente anfitrión, Santiago Peña, mientras que por la Unión Europea firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa. También llegaron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y Panamá, José Mulino, ambos países en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.

Al acuerdo lo habían buscado Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, tanto como los distintos gobiernos de signo peronista y kirchnerista. Pero recién fue posible en el inicio de 2026.

Unión Europea y países sudamericanos eliminan aranceles

Según el análisis de la Cámara Argentina de Importadores (CIRA), prevé que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes del Mercosur, la mayoría inmediatamente, y una minoría con plazo diferido. Para el resto habrá ingresos desgravados mediante cuotas.

El Mercosur, en tanto, elimina aranceles para el 91% de sus importaciones desde la Unión Europea, aunque la mayoría de manera gradual y en plazos diferidos.

Deja excluidos de esos beneficios al 9% restante por considerarlos productos sensibles. Además, se remueven obstáculos para el comercio de servicios entre ambos, se permite a empresas sudamericanas participar en compras públicas en igualdad de condiciones y se eliminan “complejidades burocráticas”.

