UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen

Más Información

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Carne sin control sanitario a la venta

Carne sin control sanitario a la venta

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen

UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen

Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur; Miles protestan en Alemania contra el pacto

Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur; Miles protestan en Alemania contra el pacto

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que la firma del acuerdo de libre comercio entre la (UE) y los países del Mercosur manda una señal "contundente" al mundo, al elegir el "comercio justo frente a los aranceles" y "el aislamiento".

"Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas", dijo Von der Leyen en la ceremonia de la firma del acuerdo, en la sede del .

La jefa de la Comisión Europea destacó que el tratado creará "la mayor zona de libre comercio del mundo", con 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).

"Este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial", defendió ante cientos de invitados en un auditorio.

Lee también

La líder comunitaria recordó que el pacto también busca proteger la naturaleza y el clima con la inclusión de un "sólido" capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, en medio de las dudas de los movimientos ecologistas, que aseguran que fomentará la deforestación en los bosques sudamericanos.

"Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa obtendrá un mejor acceso a las materias primas que necesita para esa transición (por los minerales críticos), y la inversión europea apoyará a los países del Mercosur en la suya", apuntó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, posan para una foto familiar durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, posan para una foto familiar durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Von der Leyen destaca importancia geopolítica del acuerdo

Y mientras se suceden las protestas de granjeros descontentos en varios países de Los Veintisiete, Von der Leyen manifestó que los ciudadanos de la UE y el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "pueden estar seguros" de que tienen "muy presentes los intereses de sus hijos y nietos".

Por otro lado, resaltó la importancia geopolítica del acuerdo, en un momento en que Estados Unidos emprendió una guerra arancelaria contra el mundo y ha hecho públicas sus aspiraciones expansionistas con Groenlandia.

"Estamos creando una plataforma para trabajar juntos en una amplia gama de cuestiones globales, incluida una "reforma de las instituciones internacionales (...) Uniremos fuerzas como nunca antes", apuntó Von der Leyen.

Asimismo, reconoció el trabajo "incansable" de los negociadores y el hecho de que el proceso sobreviviera "a cambios de gobierno y a innumerables reuniones".

Igualmente hizo alusión al simbolismo del lugar de la firma, el mismo donde empezó a andar el Mercosur, en 1991, cuando las naciones de Sudamérica "eligieron la cooperación frente a la división, rechazaron la rivalidad y reafirmaron la democracia", dijo.

Lee también

Manifestantes portan pancartas con la leyenda "No al Mercosur" y banderas del principal sindicato agrícola francés, FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Explotantes Agrícolas) y de Jóvenes Agricultores (JA), cerca del Parlamento Europeo, en la Plaza de Luxemburgo, durante una protesta campesina para denunciar las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y acuerdos comerciales como el Mercosur. Foto: AFP
Manifestantes portan pancartas con la leyenda "No al Mercosur" y banderas del principal sindicato agrícola francés, FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Explotantes Agrícolas) y de Jóvenes Agricultores (JA), cerca del Parlamento Europeo, en la Plaza de Luxemburgo, durante una protesta campesina para denunciar las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y acuerdos comerciales como el Mercosur. Foto: AFP

Y completó su discurso con un "viva nuestra amistad entre Europa y el Mercosur" y un "muchas gracias" en español.

Del lado europeo también acudió a la firma el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič.

De lado suramericano están presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; de Argentina, Javier Milei; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente en el Mercosur como Estado asociado y Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del grupo.

La única ausencia notable es la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción por cambios de protocolo de última hora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pasaporte mexicano. Foto: Chat GPT

Requisitos, costo y citas para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé en 2026

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS

Las Vegas. iStock/ ALFSnaiper

5 experiencias imperdibles que puedes vivir este 2026 en Sphere de Las Vegas

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?