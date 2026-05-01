El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará el arancel sobre autos de la Unión Europea (UE) a 25%.

En Truth Social posteó que la medida, que se realizará la próxima semana, es porque el bloque comunitario "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial".

Añadió que "se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EU, no se aplicarán aranceles".

Además, "actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos!".

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