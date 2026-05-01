Más Información

Caso Rocha: No hay elementos para detención provisional de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información

Caso Rocha: No hay elementos para detención provisional de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios

Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Senado reconoce aprobación de reformas laborales; destaca Ley de 40 horas y protección de jornaleros

Senado reconoce aprobación de reformas laborales; destaca Ley de 40 horas y protección de jornaleros

Disminuyen homicidios dolosos en primer trimestre del 2026; suman cuatro mil 574 víctimas: SESNSP

Disminuyen homicidios dolosos en primer trimestre del 2026; suman cuatro mil 574 víctimas: SESNSP

Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI; realiza nuevos nombramientos en su estructura

Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI; realiza nuevos nombramientos en su estructura

Lo importante es el ánimo y el corazón: Esthela Damián sobre aspiraciones a candidatura de Guerrero; sostiene llamada con Félix Salgado

Lo importante es el ánimo y el corazón: Esthela Damián sobre aspiraciones a candidatura de Guerrero; sostiene llamada con Félix Salgado

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, dijo este viernes que el Mercosur asumió "una dimensión completamente diferente" con la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea este 1 de mayo.

En una conferencia de prensa, el canciller celebró un día histórico y señaló que el mundo pasó a tener otra percepción del bloque sudamericano, inclusive para "el propio desarrollo de la política estratégica".

A modo de ejemplo, Lubetkin mencionó el interés de nuevos inversores en la región y los planteos que llegaron desde Colombia y Panamá para ingresar al bloque.

Lee también

"El gran cambio que empieza hoy, primero de mayo del 2026, es pasar de la búsqueda de un acuerdo a la concreción de un acuerdo", añadió el canciller.

De esta misma instancia participó la vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi, quien aseguró que "la parte operativa quedó resuelta" para la implementación del acuerdo y que lo que queda por resolver es la distribución de las cuotas.

Además, aclaró que se discutió la repartición de las cuotas de cara a los próximos ocho meses y que, de forma transitoria, se impondrá el criterio del "first come, first served", primero en llegar, primero servido.

"Es decir, que el primer barco que vaya llegando con un certificado que diga 'entro dentro de la cuota' va a poder beneficiarse. Y ahí es que nosotros esperamos que el sector uruguayo que conoce muy bien el mercado europeo, y que está acostumbrado a trabajar con los exportadores europeos, pueda acceder", valoró la vicecanciller.

Lee también

Sobre este punto, Csukasi adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya recibió las primeras solicitudes de certificados de cuotas para poder exportar arroz.

Más temprano, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se refirió a la entrada en vigor del acuerdo y celebró la apertura del comercio.

"En un mundo donde el proteccionismo se está abriendo cancha, acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tenemos", manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano paso a paso en 2026? Así puedes hacerlo por internet, WhatsApp o teléfono

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones. Foto: IA / NASA

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones

EFE

Alerta en EU: se desploman las green cards y se disparan arrestos masivos de inmigrantes

Trabajo en Canadá. Foto: iStock

Buscan mexicanos para trabajar en Canadá: Pagan $36,000, piden primaria y no es necesario hablar inglés