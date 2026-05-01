El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, dijo este viernes que el Mercosur asumió "una dimensión completamente diferente" con la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea este 1 de mayo.

En una conferencia de prensa, el canciller celebró un día histórico y señaló que el mundo pasó a tener otra percepción del bloque sudamericano, inclusive para "el propio desarrollo de la política estratégica".

A modo de ejemplo, Lubetkin mencionó el interés de nuevos inversores en la región y los planteos que llegaron desde Colombia y Panamá para ingresar al bloque.

Lee también Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

"El gran cambio que empieza hoy, primero de mayo del 2026, es pasar de la búsqueda de un acuerdo a la concreción de un acuerdo", añadió el canciller.

De esta misma instancia participó la vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi, quien aseguró que "la parte operativa quedó resuelta" para la implementación del acuerdo y que lo que queda por resolver es la distribución de las cuotas.

Además, aclaró que se discutió la repartición de las cuotas de cara a los próximos ocho meses y que, de forma transitoria, se impondrá el criterio del "first come, first served", primero en llegar, primero servido.

"Es decir, que el primer barco que vaya llegando con un certificado que diga 'entro dentro de la cuota' va a poder beneficiarse. Y ahí es que nosotros esperamos que el sector uruguayo que conoce muy bien el mercado europeo, y que está acostumbrado a trabajar con los exportadores europeos, pueda acceder", valoró la vicecanciller.

Lee también León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

Sobre este punto, Csukasi adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya recibió las primeras solicitudes de certificados de cuotas para poder exportar arroz.

Más temprano, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se refirió a la entrada en vigor del acuerdo y celebró la apertura del comercio.

"En un mundo donde el proteccionismo se está abriendo cancha, acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tenemos", manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/mcc

Más Información