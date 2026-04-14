Después de más de una década de negociaciones para modernizarlo, en las próximas semanas se prevé concretar la firma del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), por lo que, en cuanto entre en vigor, el 83% de productos agropecuarios quedarán libres de arancel.

Aunque, a fines del año pasado se dijo que el acuerdo se iba a firmar en febrero, este se postergó hasta mayo, cuando se espera la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Estamos “a un mes de su firma… Es un acuerdo que esperamos firmar en unas pocas semanas; lo esperamos firmar desde hace 11 años”, dijo el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André.

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Durante el Foro México-Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria, que organizó el Consejo Nacional Agropecuario, dijo: “Somos el segundo destino de exportaciones de México, somos el tercer socio comercial; quiere decir que compramos más de lo que exportamos”.

Recordó que firmaron acuerdos con Mercosur, India y Singapur y esperan hacer lo mismo con México, antes del verano de este año.

“Nosotros desde la delegación europea, seguimos con el mismo mensaje. Estamos interesados, con las puertas abiertas, los teléfonos conectados para ayudar a cualquier productor, no importa su dimensión, para que cumpla con su objetivo de exportar a la Unión Europea… donde van a encontrar a 450 millones de personas que tienen un gran poder adquisitivo, enamoradas y apasionadas por la cultura de este país”, dijo André.

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Por dar un ejemplo, dijo que esperan el próximo año tener más aguacate, café, chocolate, carne y naranja mexicanas en lugar de estar viendo cómo se puede modernizar el TLCUEM.

La titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer, dijo que la modernización del TLCUEM es importante porque habrá certidumbre, reglas claras y visión de largo plazo con un mercado de 450 millones de habitantes.

Dijo que participamos con el 0.2% de las importaciones agroalimentarias de la Unión Europea, lo que muestra que hay espacio para crecer.

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TLCUEM abrirá espacio a nuevos productos mexicanos

Podremos tener un acceso inmediato libre de arancel para más del 83% de los productos agroalimentarios y el resto será en diversos plazos.

Hay presencia consolidada en Europa para el café, tequila y aguacate mexicanos, pero el TLCUEM modernizado abrirá espacio para nuevos productos.

El jefe de la Misión de México ante la Unión Europea, Rogelio Granguillhome, dijo que ampliará la participación de productos mexicanos en el mercado europeo; “más allá de ello, su verdadero potencial radica en generar condiciones para una relación más fluida, predecible e integrada; no se trata de comerciar más, sino de producir mejor y con mayor valor agregado”.

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Comentó que “el valor del acuerdo global modernizado no estará únicamente en su firma, sino en nuestra capacidad para convertirlo en beneficios tangibles para nuestros productores y economías”.

El subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, dijo: “¿Habría que preguntarnos si, en verdad, existe un interés real de exportar a la Unión Europea? ¿Qué obstáculos se identifican con las modificaciones y el nuevo posible tratado? ¿Qué se tiene que hacer para eliminar esas barreras?

Agregó que el gobierno agilizará los trámites para reducir barreras a fin de mejorar o consolidar una relación que se abre como gran puerta del futuro.

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El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve Recolons, dijo que para beneficiarse del TLCUEM “tenemos que identificar las oportunidades, las barreras y obstáculos que hoy enfrentamos para ampliar la presencia de los productos europeos en México y de los mexicanos en Europa, y hay que definir acciones concretas… construir soluciones y hacer alianzas”.

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