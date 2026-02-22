Más Información

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco; violencia se extiende tras operativo en Tapalpa

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco; violencia se extiende tras operativo en Tapalpa

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

“Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen”, asegura consejero Martín Faz Mora

“Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen”, asegura consejero Martín Faz Mora

Cae "La Leona", pareja sentimental de "El Lastra" y reclutadora de sicarios del CJNG

Cae "La Leona", pareja sentimental de "El Lastra" y reclutadora de sicarios del CJNG

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz

Amenazas, delito con más acuerdos reparatorios

Amenazas, delito con más acuerdos reparatorios

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Bruselas. La Comisión Europea pidió este domingo a “claridad total” sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los impuestos por , quien en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países.

“La Comisión Europea solicita claridad total sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)”, dijo el Ejecutivo europeo en un comunicado.

La situación actual, según la Comisión, “no favorece la realización de un e inversión transatlántico ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, como acordaron ambas partes”.

Lee también

La nueva tasa del 15% -inicialmente del 10%- fue la respuesta de Trump al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tumbó gran parte de su al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el magnate estadounidense para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la Unión Europea (UE) aceptó un gravamen general del 15% y que Estados Unidos exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

En su comunicado de hoy, el Ejecutivo europeo insistió en que “siempre garantizará que los intereses de la estén plenamente protegidos. Las empresas y exportadores de la UE deben tener un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica”.

Lee también

Asimismo, Bruselas señaló que “un trato es un trato” y que, como mayor de Estados Unidos, “espera que cumpla sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, así como la UE mantiene sus compromisos”.

La Comisión exigió que los productos de la UE “deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado”.

También reiteraron que, aplicadas “de forma impredecible”, estas medidas “son inherentemente disruptivas, minando la confianza y la estabilidad en los y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

Lee también

Finalmente, el Ejecutivo comunitario aseguró que mantiene un contacto “estrecho y continuo” con la Administración estadounidense y señaló que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, habló con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, , este mismo sábado.

“Seguiremos trabajando para reducir los aranceles, tal y como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, al tiempo que actúa como ancla global para el comercio basado en normas”, apuntó el comunicado.

Una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15% en Estados Unidos, pero la UE aún no aplica el 0% a los bienes estadounidenses, porque el todavía no ha ratificado el acuerdo.

Lee también

La comisión de Comercio de la Eurocámara, que tiene previsto votar el pacto entre y Washington el próximo martes, decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses