El secretario de Economía del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que los nuevos aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, “afectarán positivamente” al país.

Aunque la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó los aranceles fijados por la administración trumpista, y en contraparte el gobierno norteamericano imponga una generalidad de 10% a todos los productos de otros países, “a México le favorecerá”, insistió.

Imagínense, detalló el funcionario, tenemos 85% de exportación que no paga aranceles, el 15% por ciento sí paga aranceles de hasta 25% y ahora, ese arancel bajará al 15%, entonces, nos beneficiará. No quiero ser técnico, pero los nuevos aranceles impactarán positivamente, precisó.

Marcelo Ebrard llegó hoy al puerto de Salina Cruz, invitado por el presidente municipal del Partido del Trabajo (PT), Daniel Méndez Sosa, e inauguró una oficina municipal de la Secretaría de Economía donde, dijo, se apoyará a los comerciantes y empresarios en sus trámites.

Cabe destacar que ningún funcionario del gobierno de Oaxaca, sobre todo del área de economía, acompañó a Marcelo Ebrard, invitado especial del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, exalcalde de Morena, y ahora, del PT, en su segundo trienio.

En entrevista, el secretario de Economía dijo desconocer los impactos en el comercio exterior por la suspensión del tren interoceánico, derivado del accidente que sufrió el tren de pasajeros el 28 de diciembre pasado, en la región istmeña.

Solo sé que hay inversionistas que están interesados en invertir en el polo de desarrollo de Salina Cruz, “están pidiendo permisos”, añadió, al tiempo de destacar que la oficina local estará al servicio de comerciantes y empresarios locales.

