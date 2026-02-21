Un análisis realizado a 10 cepillos de dientes eléctricos, por parte del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidos (LNPC) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que ninguno cuenta con una garantía completa.

Los cepillos de dientes eléctricos tienen la finalidad de limpiar los dientes de manera eficaz, a través de movimientos automáticos controlados. Por lo que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) analizó 10 productos, cuatro de ellos infantiles y seis para personas adultas.

Dicho estudio arrojó todos los modelos presentan una garantía incompleta, ya que, no especifican cuales son las funciones que cubre, de igual manera no indican el nombre y dirección de los establecimientos en México donde se pueda hacer efectiva, entre otros.

Los cepillos Oral-B y Colgate reprobados por Profeco

También, se detectó que siete modelos de cepillos eléctricos traen un instructivo incompleto, así como no cuentan con nombre, denominación o razón social del importador, de igual forma fueron omitidos domicilio y teléfono.

Los cepillos infantiles que presentan irregularidades e incumplimientos son:

Oral-B modelo Disney Pixar Cars (3750)

Oral-B modelo Disney Princess (3750)

Oral-B modelo Marvel Spiderman (3710)

Philips Colgate modelo Colgate for kids (PC0826)

En los cepillos para personas adultas se detectaron estas tres marcas:

Oral-B modelo Pro Clean (3750)

Philips Colgate modelo Sonic PRO 10 (PC0810)

Philips Colgate modelo Sonic PRO 50 (PC0835)

Las pruebas realizadas dentro del estudio fueron: información comercial, defectos de fabricación en la estructura del cepillo, determinación de peso y longitud del mango, resistencia al tallado como el desgaste y la deformación de las cerdas, duración de la batería, retención de mechones, atributos, retención de los cabezales y calentamiento.

Según la Revista del Consumidor, los cepillos analizados ofrecen un funcionamiento seguro, ya que los niveles de calentamiento se mantienen dentro de los límites permitidos, así como los acabados y el desgaste de cerdas arrojaron un resultado excelente.

Estos son los cepillos eléctricos con "excelente" calidad según Profeco

Asimismo, los cepillos eléctricos para personas adultas que fueron analizados y calificados como excelentes en la prueba de retención de mechones de cerdas, destacan las siguientes:

Oral-B modelo iO series 2 (3770)

Oral-B modelo PRO CLEAN (3750)

Philips Colgate modelo Sonic PRO 35 (PC0816)

Philips Colgate modelo Sonic PRO 10 (PC0810)

Philips Colgate modelo Sonic PRO 50 (PC0835)

Por esta razón, la Profeco recomendó a la población que al momento de usarse es importante consultar a los especialistas para detectar cualquier afectación en la boca.

Finalmente, destacó la importancia de cambiar el cabezal cada tres meses, secarlo después del uso y adquirirlos en establecimientos formales y poner atención que las características correspondan a las necesidades específicas del producto.

