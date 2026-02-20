El gobierno de México logró refinanciar deuda en los mercados locales por un total de 175 mil 648 millones de pesos.

Con ello extendió el plazo promedio de vencimiento en 6.62 años de la deuda refinanciada, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado, aseguró que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros tenedores de esos valores gubernamentales, en la solidez macroeconómica del país.

También, por el compromiso con la sostenibilidad de la deuda pública y la conducción prudente de las finanzas públicas, afirmó.

Explicó que la operación consistió en la sustitución de Cetes, Bonos M y Udibonos que tenían que pagarse este año por mismos instrumentos, pero con fecha de 2027, y otros que se cambiaron del 2050 a 2057 como fecha límite para liquidarlos.

Del monto total recomprado 64 mil 564 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026, mientras que otros 20 mil 195 millones de pesos a 2027, y 90 mil 889 millones de pesos en 2028 y años posteriores.

Según la dependencia, eso permitió contribuir a fortalecer la curva de rendimientos y a otorgar una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

Hacienda enfatizó que la operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026 y respetando el techo de endeudamiento interno aprobado por el Congreso de la Unión para el presente ejercicio.

