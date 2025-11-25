Más Información

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Entre julio y septiembre del 2025 los capitales regresaron a los , luego de cinco trimestres consecutivos de salidas de inversión de cartera, reportó (Banxico).

Durante el tercer trimestre del presente año ingresaron seis mil 220 millones de dólares a la bolsa de valores y al mercado de deuda, en donde se notó más la tenencia de valores respaldados por el gobierno federal como por parte de participantes extranjeros.

Esa entrada neta de inversión es la mayor desde lo que se vio entre enero y marzo de 2024 y previo a esa fecha a lo que se captó en el primer trimestre de 2019, destacó Banco Base en un análisis.

Sin embargo, de manera acumulada, es decir de enero a septiembre hay una salida de capitales de dos mil 410 millones de dólares que es la más importante para un periodo igual desde 2023, indicó la institución financiera.

Banxico enfatizó que durante el tercer trimestre del año, los mercados financieros internacionales mostraron un relajamiento en sus condiciones financieras y un mayor apetito por riesgo.

Lo anterior, explicó, fue motivado, en parte, por la expectativa de una postura menos restrictiva de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y los avances en las negociaciones comerciales.

Dentro de ese contexto, expuso, de julio a septiembre de 2025 la siguió captando recursos financieros por concepto de inversión directa e inversión de cartera.

