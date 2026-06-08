Roger González se volvió tendencia en redes sociales después de hablar con total apertura sobre un aspecto muy personal de su vida durante una entrevista.

El exconductor de "Venga la Alegría" sorprendió al revelar que se identifica como demisexual, una orientación que ha despertado curiosidad entre miles de usuarios en pleno Mes del Orgullo LGBT+.

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¿Qué dijo Roger González sobre su orientación sexual?

Durante una charla en el pódcast enKamados, el exintegrante de Disney Channel Latinoamérica explicó que siempre ha procurado mantener una clara separación entre su vida profesional y personal.

“Lo más bonito que tengo es mi vida privada, que la gente no sabe quiénes son mis mejores amigos, o si tengo una relación [...] En esta carrera o en esta industria, teniendo ese tesoro que es solo para mí. O sea, mis amigos son solo mis amigos, mi familia es solo mi familia"

Además aseguró que uno de los aspectos que más valora es preservar su intimidad lejos de los reflectores, motivo por el cual evita exponer públicamente detalles sobre sus relaciones sentimentales, amistades cercanas o dinámicas familiares.

"El día que esté saliendo con alguien, seguramente jamás en la vida nadie se va a enterar”.

Roger González. Foto: Alonso Romero / EL UNIVERSAL

También abordó con humor los rumores que durante años han circulado sobre su orientación sexual. Incluso hizo referencia a las especulaciones que lo relacionaron sentimentalmente con su excompañero de televisión Ismael Zhu, "El Chino", una versión que constantemente reapareció en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Roger comentó que, de cierta manera, esas versiones le permitieron mantener alejadas del ojo público a las personas con quienes realmente sostuvo alguna relación sentimental. Sin embargo, reconoció que también provocaron que fuera más reservado al compartir fotografías o momentos con amigos cercanos, ya que frecuentemente surgían interpretaciones equivocadas.

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¿Cómo descubrió Roger González que es demisexual?

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista ocurrió cuando el conductor explicó cómo suele experimentar la atracción hacia otras personas.

González señaló que necesita construir una conexión emocional antes de desarrollar interés romántico o sexual. Mientras describía esto personal del staff le recalcaron que la definición coincidía con la demisexualidad.

Roger González. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Tras escuchar el término, el conductor respondió que se sentía identificado con esa descripción y admitió que desconocía que existiera una palabra específica para definir esa forma de relacionarse.

“Yo soy eso que dices. Yo soy demisexual. No lo sabía. Ahora lo sé”, afirmó.

¿Qué significa ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación que forma parte del espectro asexual y se caracteriza porque la atracción sexual surge únicamente después de establecer un vínculo emocional profundo con otra persona.

A diferencia de quienes pueden sentir atracción basada en la apariencia física o en una primera impresión, las personas demisexuales suelen necesitar confianza, cercanía emocional y una conexión significativa antes de desarrollar interés sexual.

Esto no significa que no puedan experimentar atracción, sino que esta aparece bajo circunstancias distintas y generalmente después de haber construido una relación sólida.

¿Cuáles son las características de una persona demisexual?

Las personas que se identifican como demisexuales suelen priorizar la conexión emocional sobre el atractivo físico. En muchos casos, la amistad, la confianza y el conocimiento mutuo son elementos indispensables para que aparezca la atracción sexual.

También es común que desarrollen sentimientos de manera más gradual y que el interés romántico o sexual no surja de forma inmediata. Por ello, muchas veces establecen primero vínculos cercanos antes de considerar una relación sentimental.

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