Más Información

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Vaya susto que se llevaron los seguidores de la actriz Jessica Díaz después de que circulara una foto en la que aparecía ella junto a un moño negro, símbolo de luto, duelo y solemnidad por la pérdida de un ser querido.

La imagen la publicó el conductor Roger González en su cuenta de Instagram, él aparece junto a Jessica y en dicha imagen se lee:

"(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos".

La publicación dio de qué hablar en redes sociales, donde la actriz recibió varios comentarios preguntándole su se encontraba bien y otros tantos de amigos espantados porque pensaron que le había pasado lo peor.

La imagen se trata de la promoción de "Silencio", un capítulo de ficción dirigido por Roger González que cuenta la historia de Lucía y Diego como parte del proyecto "Hagamos pelis con famosos".

Díaz, un rostro conocido en las telenovelas, la conducción y en teatro, en proyectos como "Carrie el musical", "Rock of Ages México", "Rockpunzel" y "Mentiras, el musical"(Daniela), informó en sus redes un mensaje para aclarar el mal entendido que colocó su nombre entre lo más buscado en Google.

Lee también:

"Nenes yo estoy bien la de la foto es 'Lucía', es ficción. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo en serio sentí muy muy horrible que hayan pensado que era yo", escribió.

Jessica Díaz aclara falsas versiones tras publicación en redes.
Jessica Díaz aclara falsas versiones tras publicación en redes.

Jessica Díaz se va a casar con Georges Bejjani, su pareja desde hace tres años, la actriz dio el "sí" tras una romántica propuesta de matrimonio en noviembre de 2025 en sus redes sociales, la cual describió como el mejor casting de su vida, y expresó su incredulidad por tener a un hombre tan excepcional como esposo.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’. Foto: (Nathan Denette/The Canadian Press via AP, File)

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Tomada de redes sociales @angela_aguilar_

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, debuta como modelo estrella de Rihanna

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, desafía a su padre y debuta como modelo estrella de Rihanna

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

[Publicidad]