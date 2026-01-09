Más Información

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Alberto Guerra es el favorito de Madonna, el actor mexicano vuelve a aparecer junto a la cantante después de que en 2024 aparecieran juntos en una sugerente sesión de fotos y luego la cantante de 67 años para participar en el segmento "Ballroom", lo que fortaleció su vínculo creativo.

En esta ocasión, el actor y la cantante son los nuevos embajadores de la fragancia The One, de la marca Dolce & Gabbana, y el candente promocional ya está dando de qué hablar en redes sociales, donde cibernautas aplauden la colaboración de ambos una vez más.

La cantante estadounidense ha versionado el clásico "La bambola" (1968) de Patty Pravo para la campaña de la firma de moda en una interpretación en la que muestra sus dotes vocales en italiano al son del famoso "Tu mi fai girar, come fossi una bambola".

En el video, Alberto Guerra está fascinado por Madonna, quien aparece en lencería mientras espera en la cama al actor que personifica a todo un seductor.

Madonna y Alberto Guerra en el promocional de Dolce&Gabbana Beauty.
Escrita por Franco Migliacci, Ruggero Cini y Bruno Zambrini, e interpretada por Patty Pravo, "La Bambola" es una canción publicada en 1968 que narra los agravios de una mujer hacia un hombre que la trata como a una muñeca que abandona cuando deja de ser útil.

Fue un gran éxito en Italia y alcanzó el primer lugar en las listas durante seis semanas consecutivas, y ha sido utilizada en varias películas, como 'The American' ('El americano', 2010) de Anton Corbjin o 'Romanzo criminale' ('Roma Criminal', 2005), de Michele Placido, y versionada por multitud de artistas, como Sergio Dalma.

"Tu mi fai girar, come fossi una bambola. Poi mi butti giù, come fossi una bambola" (Me haces girar como si fuera una muñeca. Después me tiras, como si fuera una muñeca), reza la canción.

