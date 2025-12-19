A Alberto Guerra y a su esposa Zuria Vega los persiguieron versiones de separación en este 2025, sobre todo después de que el actor apareciera junto a Madonna en una sesión fotográfica muy sugerente en 2024.

Y es que la cantante vio a Alberto en la serie "Griselda", de Netflix y le propuso ser parte de esta sesión que desató todo tipo de especulaciones que relacionaban sentimentalmente al actor mexicano y a la cantante estadounidense.

Sin embargo, sólo se trató de una experiencia laboral, algo laboral que Guerra no desaprovechó, aceptó cuando la llamada "reina del pop" lo contactó para proponerle ser parte de una sesión de fotos de una pareja en un mundo "ilícito", "fuera de la ley".

Ese mismo mes de abril 2024, Madonna invitó a Guerra a su concierto en Ciudad de México para participar en el segmento "Ballroom", lo que fortaleció su vínculo creativo.

Guerra contó que le encantó la experiencia, y destacó el amor de Madonna por la música y por la cultura latina; sobre lo que su esposa Zuria opinó al respecto, dijo que fueron puras cosas positivas, pues lo alentó a aprovechar la oportunidad.

Madonna y Alberto Guerra posan en la cama. Fotos: @reeditionmag

Alberto Guerra y Zuria Vega se aman bajo la nieve

Zuria Vega y Alberto Guerra iniciaron un romance en 2013, se casaron en una ceremonia íntima em noviembre de 2014 y se convirtieron en padres con la llegada de Lua y Luka, de 8 y 6 años.

Alberto, protagonista de la serie "Accidente", la cual está estrenando su segunda temporada, recién cumplió 43 años, y se dio una escapada romántica con su esposa Zuria, quien compartió algunas fotos de su viaje a Central Park, New York.

"Me llevé a mi Oso favo a celebrar sus 40s", escribió.

Los actores Zuria Vega y Alberto Guerra en Nueva York.

Zuria Vega y Alberto Guerra.

Con más de 10 años de unión, Zuria Vega y Alberto Guerra son una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano.

rad