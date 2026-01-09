Vivir en pareja nunca ha sido fácil, pero hoy parece una tarea casi titánica.

Lidiar con los hijos, las cuentas por pagar, las expectativas en redes sociales y hasta el hartazgo que produjo la pandemia, todo junto, es algo que las parejas no suelen reconocer.

En ese contexto, el reality ¿Apostarías por mí?, de TelevisaUnivisión, abrirá las cortinas de los hogares de 12 parejas famosas, exponiéndolas bajo el mismo techo con 40 cámaras robóticas, 60 micrófonos y millones de espectadores las 24 horas del día.

“Este formato nace con la convicción de que la audiencia no sólo quiere ver, sino participar, opinar y también decidir”, dice el productor Ángel Aponte sobre este concepto, que arranca el 18 de enero con galas dominicales por Las Estrellas y transmisiones en México, EU y Latinoamérica a través de ViX.

A diferencia de otros realities, la apuesta no se limitará al dinero. En una locación en Brasil, lejos de su entorno cotidiano, las parejas enfrentarán dinámicas que pondrán a prueba su estabilidad emocional y confianza, además de competir por 300 mil dólares.

“Es un proyecto diferente, emocionante, lleno de intensidad, de retos y, sobre todo, de momentos que van a dar mucho de qué hablar”, reconoce Alan Tacher, quien, junto con la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, será anfitrión del programa.

El concepto es una creación de Abot Hameiri Communication, una productora israelí conocida por diversos formatos de entretenimiento como Power couple, en el que se basa este proyecto.

Los participantes pondrán a prueba su lealtad, por ejemplo, al apostar cierta cantidad de dinero durante los retos que afectarán tanto el premio final como su relación.

Confianza bajo la lupa

Entre las parejas que aceptaron poner su relación a prueba está el locutor Raúl Molinar, mejor conocido como “El Pelón”, y su esposa Laura Molinar, quienes fueron de los primeros en confirmar su participación.

Con casi 25 años de matrimonio, aseguran que decidieron entrar al reality como una forma poco convencional de celebrar su aniversario, aunque conscientes de que la convivencia y la presión del juego podrían ponerlos a prueba.

“Ya acompañado puede ser mejor, o peor, porque si a alguien le falta al respeto a Laura, ahí sí arde la situación”, advierte Molinar, una figura conocida entre la comunidad latina en EU por su programa de radio El Bueno, La Mala y El Feo.

El actor Adrián Di Monte y su esposa Nuja Amar coinciden en que lo más delicado será mostrarse tal y como son, lejos de la imagen idealizada de las redes.

“Queremos que vean que somos como cualquier pareja. Como cualquiera, también tenemos diferencias, porque somos seres individuales y no siempre vamos a estar de acuerdo”, reconoce Nuja.